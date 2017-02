Kontrakten klar: Verdas største hybridferje blir bygd i Ulstein

For omlag tre veker sidan kunne Ulstein slå i bordet med to kontraktar på same dag, men ein av dei var på det tidspunktet ikkje med to strek under svaret.

– Vi har inngått ein intensjonsavtale med Color Line. Kontrakten blir først endeleg om nokre veker, men det er berre snakk om å finpusse dei siste detaljane, sa administrerande direktør ved Ulstein verft, Kristian Sætre til NRK då.

Berre formalitetar og detaljar stod igjen då, og no er desse rydda av vegen.

– Dette ein ein viktig milepæl for oss, og vi ser fram til det vidare samarbeidet med Color Line, seier konsernsjef Gunvor Ulstein i Ulstein Group.

Kjem godt med

Administrerande direktør Kristian Sætre har brukt dei tre siste vekene til å finpusse kontrakta med Color Line. Foto: Arne Flatin / NRK

At denne kontrakta no er losa i hamn betyr mykje for eit distrikt, ein kommune og eit verft som har denne næringa som ein av hjørnesteinane. Rundt 100 permitterte skipsbyggarar kan truleg sjå framtida noko lysare i møte.

Skroget til eit topp moderne fartøy som Ulstein Verft skal leveer til Acta Marine i Nederland kjem først, og om eit års tid kjem skroget til verdas største hybridferje til Ulsteinvik.

Den har Color Line planar om å sette inn på strekninga mellom Sandefjord og Strømstad, truleg frå og med sommarsesongen 2019. Verdas største plug-in-hybridferje blir 160 meter lang, og får ein kapasitet på 2000 passasjerar og omlag 500 bilar.

– Det er svært gledeleg at norsk verftsindustri har vist seg internasjonalt konkurransedyktig, seier konsernsjef Trond Kleivdal i Color Line, som også er fornøgd med at dei kan bidra til ei vidareutvikling av norsk maritim næring.