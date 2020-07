Det har vore tøffe dagar og stor usikkerheit for dei om lag 430 tilsette ved det tradisjonsrike verftet Kleven i Ulsteinvik.

For 10 dagar sidan fekk beskjed om at bedrifta var konkurs. Sidan den tid har det blitt jobba med å finne ei løysing.

Måndag kveld er avtalen om vidare drift svært nær, seier bustyrar Bjørn Åge Hamre. Han vil ikkje gi detaljar om kven dei nye eigarane er, fordi dei siste formelle detaljane manglar. Han kan stadfeste at det er eit stort, norsk selskap.

– Kjernen i avtalen er at det skal vere vidare drift ved verftet, seier Hamre.

Utruleg komplisert

Bustyrar Bjørn Åge Hamre seier det har vore krevjande å få på plass ein avtale. Foto: Frode Berg / NRK

Bustyrar seier til NRK at det at det har vore mange bitar som skulle på plass før avtalen med dei nye norske eigarane kunne signerast. Mange partar er involverte og det er parallelle forhandlingar. Samstundes skal verftet haldast i verksemd.

– Dette er det mest ekstreme eg har jobba med. Det har vore utruleg komplisert, seier Hamre.

Fredag blei det kjent at 225 tilsette i bemanningsselskapet Kleven Maritime Contracting får jobb hos Langseth AS.

Samarbeidsproblem

I mars kjøpte det kroatiske selskapet DIV Group verftet. Berre fire månader etter kom meldinga om at bedrifta var konkurs.

Det skal også ha vore store samarbeidsproblem med dei kroatiske eigarane. Både finansdirektør Ola Beinnes Fosse og verftsdirektør Kjetil Bollestad har slutta i selskapet den siste tida.

Avtalar har havarert

I løpet av dei siste dagane har konkursbuet hatt samtaler med fleie aktuelle kjøparar, men ifylgje bustyrar har det vore vanskeleg å få til semje mellom alle partar. Fleire gongar har avtalar havarert i siste liten, men no er altså alle partar samde. Berre detaljar gjenstår.

– Den nye avtalen inneber at kjernekompetansen ved Kleven Verft skal førast vidare. Den nye eigaren vil satse på berekraftige prosjekt for framtida, seier Hamre.

Dei tilsette har vore på jobb som vanleg ved verftet fram til no.

Kor mange tilsette verftet skal ha framover, er avhengig av kva nye oppdrag som kjem.

Tilsette er utolmodige

NRK kjenner ikkje til kven som skal inn i den nye toppleiinga, men både tidlegare administrerande direktør Kjetil Bollestad og tidlegare finansdirektør Ola Beinnes Fosse har vore innom verftet dei siste dagane.

Klubbleiar Olav Høydalsvik frå Fellesforbundet seier at dei tilsette har vore utolmodige og lurt på om dei skal starte å leite etter nye jobbar.

– Det er gledeleg at dei har fått i hamn noko. Vi veit lite om kva det dreiar seg om, og vi er spente på det, seier Høydalsvik. Han meiner det viktige no er å få fleire ordrar inn, for å klare å ha full drift ved verftet.

Båtane som ligg til kai no, skal vere ferdige til hausten.

Verftet betyr mykje

Verftet si historie går nesten hundre år tilbake i tid. Kleven verft gir ikkje berre arbeid til sine 430 tilsette, dei skaper også arbeid til underleverandørar og handelsnæringa.

Ordførar i Ulstein, Knut Erik Engh (Frp) seier at det har vore spente dagar, men han har hatt håp om det skulle kome ei løysing.

– Kleven betyr svært mykje for lokalsamfunnet, seier Engh.