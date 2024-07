Saka oppsummert: Staten endrar reglane for klimastøtte etter at 300 millionar kroner gjekk til eit nederlandsk selskap som knapt opererer i Noreg. Tildelinga vekker sterke reaksjonar ettersom det er politisk bestemt at desse støtteordningane skal komme norske verdikjeder til gode. I ei ny omdreiing tar Enova grep og endrar støttekriteria for å motverke meir «lekkasje» til utlandet.

Teknisk Ukeblad melder at Enova endrar reglane etter at det nederlandske reiarlaget Maris Fiducia oppretta eit einmannskontor på Vestlandet og fekk 299 millionar kroner i Enova-støtte for å bygge fem hydrogenskip.

Ingen av skipa skal gå i Noreg, og vil ikkje slå ut på den norske klimarekneskapen.

Endringa slår inn ved neste utlysing, men har ikkje hindra reaksjonane på at klimastøtte «forsvinn» utanlands i staden for å bidra her heime.

Den uttalte intensjonen med Enova er at statsføretaket skal stimulere til grøne investeringar og utsleppskutt i Noreg.

– Det er på tide at både verkemiddelapparatet og enkelte politikarar tar inn over seg kven dei skal representere, seier Asle B. Strønen, som er direktør i Norsk Skipsverft.

Noreg har sett som mål å halvere utsleppa frå skipsfarten innan 2030. For å nå målet er det berekna at Noreg treng 1100 nye lågutslepps- og nullutsleppsskip. Foto: Øyvind Sandnes / NRK Luftfoto

– H eilt håplaust at pengar forsvinn på denne måten

Dagleg leiar i Maritimt Forum, John Anders Lindtveit Røse, seier at «verkemiddelapparatet bør vektlegge tilknyting til Noreg».

– Dette er viktig for å vareta konkurransekrafta til dei norske aktørane. Og ikkje minst er det viktig for å sikre legitimiteten til støtteordningane.

I tillegg til å erte på seg norske skipsbyggarar, har tildelinga skapt indignasjon på Stortinget.

– Det er heilt håplaust at Enova sine pengar forsvinn på denne måten, seier stortingsrepresentant for Raudt, Sofie Marhaug.

– Denne klimapolitikken er ei skandale. Hundrevis av millionar blir kasta etter nederlandske postkasse-selskap samtidig som regjeringa kuttar i støtta til solcelleanlegg og Enøk-tiltak til folk flest, seier Alfred Bjørlo frå Venstre.

Stortingsrepresentant for Høgre, Ove Trellevik kallar pengetransaksjonen eit eksempel på at fellesskapsmidlane går til «feil» mottakarar på grunn av «smarte» tilpassingar.

– Regjeringa sin hydrogen-politikk tappar Enova for ressursar utan at vi får noko igjen for det her i landet, seier han.

– Delar av midlane vil komme norske aktørar til gode

Leiar i Hub for ocean, Kristin Svardal, presiserer at delar av pengestraumen vil bli igjen i Noreg.

– Norske selskap speler ei sentral rolle i teknologiutviklinga og delar av midlane vil komme norske aktørar til gode, sjølv om reiaren er nederlandsk.

NRK har kontakta det nederlandske reiarlaget, men har så langt ikkje fått svar.

I ein e-post til Teknisk Ukeblad skriv reiarlaget at dei vil samarbeide med norske partnarar i Ulsteinvik og at dette «vil komme den lokale leverandørnæringa til gode».

Dette svarer Enova: Rune Holmen, leiar for maritim transport i Enova – Bakgrunnen for at Enova framover stiller krav om minimum 1/3 trafikk i norske farvatn eller anløp i norske hamner er at vi ønsker å sikre at fartøya bidrar til Enovas formål med verkemiddelet. Det vil seie å etablere den første fungerande verdikjeda for hydrogen og ammoniakk. Støtta til fartøya skal skape etterspørsel, mens den kommande støtta til hydrogenproduksjon og -distribusjon og dessutan støtte til ammoniakkdistribusjon vil skape eit tilbod. Kravet som nå blir stilt til fartøyoperasjonar i Noreg vil innebere at fartøy som sjeldan eller aldri seglar til norske hamner fell utanfor støtteordninga. Fartøya som har fått tilsegn er pionérer innan teknologiutvikling på hydrogen og ammoniakk. Det er viktig å støtte slike prosjekt for å fremje utviklinga. Enova krev at fartøya er NOR/NIS-registrerte for å sikre at sikkerheita er varetatt av godkjente klasseselskap. Merk at søkarane har eitt år på seg etter signering av tilsegnsbrevet til å ta ei investeringsavgjerd. Det vil seie at prosjekt som ikkje blir igangsett før denne fristen vil få tilsegna trekt før noka utbetaling har skjedd.

«Nederland-sponsinga» på 299 millionar kroner var ein del av milliardtildelinga som regjeringa annonserte 19. juni. – Klimaomstilling i skipsfarten er heilt nødvendig for at vi skal klare å nå klimamåla våre, uttalte Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen. Her saman med administrerande direktør i Enova Nils Kristian Nakstad. Foto: Klima- og miljødepartementet

– Vi har gjort det som stod i vår makt

Det er ikkje første gong at norske «sponsormidlar» kjem på avvegar og hamnar i Nederland.

I 2020 vedtok Stortinget ein oljepakke for å hjelpe norsk industri gjennom koronakrisa. Eit av tiltaka var at Havforskingsinstituttet skulle bygge eit nytt skip til 110 millionar kroner

Tiltaket stod under overskrifta «Tiltak for auka aktivitet og sysselsetting – få folk tilbake i jobb».

Ikkje desto mindre hamna oppdraget på nederlandske hender.

Havforskingsdirektør Sissel Rogne sa dei gjorde kva dei kunne for å styre kontrakten til Noreg, men at regelverket i EØS utelukka krav om (norsk) nasjonalitet.

– Eg skal love deg at vi undersøkte handlingsrommet. Vi har gjort det som stod i vår makt, sa ho til E24.

Omstillingstrykket justert frå «lågt» til «svært lågt»

Den ti år gamle «ferjerevolusjonen» gjer at det i dag er batterielektriske ferjer på om lag halvparten av alle norske bilferjesamband.

Å få ned utsleppa på større fartøy og på lengre distansar har vore meir krevjande.

Så langt har investeringane late vente på seg, og fristar er utsett.

– Viktig at det ikkje blir einsidig fokus på skip i norsk farvatn I den nye og modererte utlysinga til Enova blir det stilt som krav at dei som skal ha støtte må ha ein tredel av anløpa i norske hamner. Reaksjonane på det er blanda: – Det er viktig at programma bidrar til lokal industribygging. Det er derfor bra at Enova framover vil krevje at minst 1/3 anløp må vere i Noreg, seier Ingebjørg Telnes Wilhelmsen, som er generalsekretær i Norsk Hydrogenforum. John Anders Lindtveit Røse i Maritimt forum meiner justeringa kan ha utilsikta konsekvensar: – Det risikerer å halde den delen av norsk maritim næring som opererer internasjonalt utanfor det norske verkemiddelapparatet. Det vil i så fall vere uheldig. – Enova bør også bidra til å utvikle teknologi på norske skip som seglar lange distansar internasjonalt. Det er viktig at det ikkje blir einsidig fokus på skip i norsk farvatn.

I 2023 blei omstillingstrykket justert ned frå «lågt» til «svært lågt» i «Barometer for grøn omstilling av skipsfarten».

Hovudforklaringa er at hydrogenbasert drivstoff er to til fire gonger så dyrt som fossilt drivstoff, og at meirkostnaden gjer at reiarar og eigarar vegrar seg for å ta det første steget.