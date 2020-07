Alle de 225 oppsagte i Kleven Maritime Contracting får tilbud om nytt arbeid i Langset AS. Det sier daglig leder, Leif Magne Langset, nå i kveld.

Bobestyrer Bjørn Åge Hamre. Foto: Frode Berg / NRK

Han stoler på at bostyret finner en langsiktig løsning for Kleven.



Bostyrer Bjørn Åge Hamre bekrefter at de fremdeles jobber med dette, og at han håper å komme i mål med en løsning i løpet av de nærmeste dagene.

Leif Magne Langset sier til NRK Møre og Romsdal nå i kveld at dette blir en ny milepæl for firmaet som nå får totalt 1000 ansatte som arbeider på ulike prosjekter.

Glad for å kunne sikre arbeidsplasser

Langset-gruppen består av selskaper som leverer produkter og tjenester til skip og maritim industri, olje og gass, og prosessindustrien. Hovedkontoret ligger i Molde, men konsernet har selskaper i hele Norge.

I en pressemelding forteller Langset at de er glade for å kunne være med å sikre arbeidsplasser og muligheten for videre drift på Kleven.

– Vi opplever god etterspørsel etter våre tjenester, og KMC vil være en viktig del av Langset fremover. Vi gleder oss til å bli godt kjent med våre nye medarbeidere, sier Langset.