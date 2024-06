Saka oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Tysdag sa eit einstemmig Storting ja til det nye forsvarsløftet til 600 milliardar kroner. Men kven skal bygge dei nye krigsskipa – er det mogleg å styre anboda heim til den norske verftsindustrien? Og har dei kompetansen som skal til? Ein ringerunde viser at norske skipsverft – med fornya sjølvtillit som følge av kronekursen - har ei klar forventning om å ta del i den nye «krigsøkonomien».

Tysdag sa alle representantane på Stortinget ja til det nye «Forsvarsløftet» til 600 milliardar kroner.

Planen seier ikkje kven som skal bygge dei nye krigsskipa, men NRK er kjent med at fleire verft langs norskekysten forventar å ta del i den nye «krigsøkonomien».

Bakgrunnen er ønskelista til forsvarsminister Bjørn Arild Gram som inneheld «minst» fem nye fregattar og «inntil» 28 mindre krigsskip.

Dei største krigsskipa – fregattane – vil typisk vere importvare, men ikkje dei mindre skipa.

Dagleg leiar i Norske skipsverft, Asle B. Strønen, meiner det er fullt mogleg å favorisere norske verft i dei komande anbodsrundane – utan å komme på kant med EØS-reglane.

– Reglane opnar for å styre forsvarsanskaffingar til sin eigen nasjonale industri. Det er lovleg, uproblematisk og heilt vanleg, seier han.

– Vi har nå eit historisk høve til å løfte norsk skipsverftsindustri.

Fleire oppdrag til verftinsdustrien vil i sin tur gi ein distriktspolitisk gevinst for regjeringa.

Eit gamalt ordtak langs kysten seier at kvar jobb på verftet skaper fem andre jobbar i omlandet.

Som ein del av oljepakken for å hjelpe norsk industri gjennom koronakrisa, fekk Havforskingsinstituttet i oppdrag å bygge eit nytt skip til 110 millionar kroner. Tiltaket stod under overskrifta «Tiltak for auka aktivitet og sysselsetting – få folk tilbake i jobb». Ikkje desto mindre hamna oppdraget på nederlandske hender. EØS-reglane fekk skulda. Den lave kronekursen er godt nytt for norsk verftsindustri. Det same kan «Forsvarsløftet» til 600 milliardar kroner vere «Norsk verftsindustri kan stå framfor ein veritabel oppdragsbonanza», skriv Kystens Næringsliv. Dei største krigsskipa – fregattane – vil typisk vere importvare, men ikke skipa i den andre kategorien.

– A ukande interesse for bygging av skip i Noreg

I desember leverte Vaagland båtbyggeri «Beret Paulsdatter» til Universitetet i Tromsø. Skroget blei bygd i Polen.

– Hadde oppdraget komme i dag, kunne heile arbeidet truleg blitt uført i Noreg, seier dagleg leiar i verftet, Gunnar Nordbø.

Forklaringa er den låge kronekursen.

For nordmenn på ferie er han dårleg nytt, men for norske eksportbedrifter som konkurrerer i ein internasjonal marknad er han godt nytt.

For første gong på lenge kan norske båtbyggarar konkurrere med spanske og tyrkiske verft på pris.

Norsk fregatt og korvett utanfor Andøya, av høvesvis Fridtjof Nansen- og Skjold-klassen. Foto: Vegard Oen Hatten / Forsvaret

«Norsk verftsindustri kan stå framfor ein veritabel oppdragsbonanza», spår Kystens Næringsliv.

– Vi ser heilt klart ei aukande interesse frå reiarlag for bygging av skip nå enn for kort tid sidan. Noko som på sikt også kan føre til skrogbygging i Noreg igjen, seier Hans Jørgen Fedog, direktør Green Yard Kleven.

Han legg til:

– Det som nå er viktig er at vi ikkje lèt kostnadene springe løpsk og at staten stiller opp med ein forskotsgaranti som gjer at vi kan bygge vidare på marknaden som begynner å komme seg.

Ønskelista til forsvarsminister Bjørn Arild Gram inneheld «minst» fem nye fregattar og «inntil» 28 mindre krigsskip. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– Avgjerande at skipa blir bygd av norskkontrollerte verksemder

I fjor sommar blei byggelånordninga i staten (sjå under) utvida for å stimulere til meir skipsbygging ved norske verft.

Byggelånordninga til Eksfin Ekspander/minimer faktaboks Eksportfinansiering Noreg (Eksfin) fremjar norsk eksport og grøn omstilling ved å stille garantiar og lån på vegner av staten. Eksfin er underlagd Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Finansieringa er tilpassa norske eksportbedrifters og utanlandske kjøparars behov og dekker blant anna politisk og kommersiell risiko på lån frå private eller offentlege finansinstitusjonar. Eksfin er eit supplement til private finansinstitusjonar og er ein del av det næringsretta verkemiddelapparatet.

Tanken er at det blir enklare for verfta å realisere nye kontraktar om staten tar meir av kredittrisikoen.

– Verfta opplever sterk internasjonal konkurranse, og det er gledeleg at verkemiddelapparatet bidrar til auka aktivitet ved norske skipsverft, sa næringsminister Cecilie Myrseth ved omlegginga.

4. juni skrev utanriks- og forsvarskomiteen på Stortinget at det er «avgjerande» at dei nye skipa blir «utvikla og bygd av norskkontrollerte verksemder» (sjå under).

Innstilling frå utanriks- og forsvarskomiteen om Forsvarsløftet Ekspander/minimer faktaboks 4. juni kom utanriks- og forsvarskomiteen på Stortinget med følgande uttale: (…) Komiteen reknar at anskaffinga av nye standardiserte fartøy er ei stor moglegheit til å styrke og vidareutvikle nasjonal kompetanse og beredskap i det maritime domenet. Komiteen meiner det er avgjerande at fartøya av omsynet til nasjonal sikkerheit blir utvikla og bygd av norskontrollerte verksemder, slik at det blir etablert kapasitet og kompetanse for å kunne støtte opp under og reparere militære fartøy langs heile kysten. Komiteen legg til grunn at bygging av fartøya blir basert på nasjonal konkurranse som ved anskaffinga av nye Kystvaktfartøy. Det er eit mål om mest mogleg aktivitet innanlands, både ved utvikling, bygging og vedlikehald av fartøya.

Eddy Njåstad Nynes i NITO gleder seg over uttalen til forsvarskomiteen:

– Innstillinga er svært positiv og gir god føreseielegheit for norsk maritim klynge.

Han minner om KNM «Maud»-saka der eit dyrt innkjøpt krigsskip frå Sør-Korea fekk seglingsforbod etter at Forsvarets materielltilsyn avdekte fleire avvik etter berre sju månader.

– Forsvaret har dårleg erfaring med skip dei har skaffa seg frå utanlandske verft, seier han.

Han legg til:

– Politikarane bør sjå på verfta som ein del av beredskapen. I ein eventuell krig så må vi kunne reparere skipa i Noreg.