KANDIDAT: Steinar Wiik Sørvik, Nordmørslista

Det er travle dager for advokaten fra Kristiansund. Nordmørslista stiller for første gang med egen valgliste til Stortinget, men selv om førstekandidaten Steinar Wiik Sørvik også er relativt fersk i politikken, er høyt tempo hverdagskost.

Skal han ta seg tid til å koble av går turen helst ut i garasjen, hvor veteranbilene står plassert.

– Veteranbilene mine er mentalhygiene, og noe jeg har blitt interessert med årene. Det er ikke det mekaniske som trekker, men det estetiske.

«Jeg ønsker å være Nordmøres stemme på Stortinget. Den har vi manglet.» Steinar Wiik Sørvik

Og på spørsmålet om hvor mange biler han har samlet opp:

– Det tørr jeg ikke si, til og med kona vet ikke det.

Hva er din hjertesak – og hvorfor?

– Det er omstruktureringen i Møre og Romsdal. Nordmøre blir hengende etter i alle sammenhenger både når det gjelder utdanning og andel av statlige og fylkeskommunale arbeidsplasser. Sykehuset er en del av dette.

– Når jeg ser på regjeringens levekårsundersøkelse for kommunene og ser at 7 av 10 av de dårligste kommunene ligger på Nordmøre som et rødt belte oppover, så blir jeg litt fortvilt fordi det forteller at vi har ikke omfordelingspolitikk i Møre og Romsdal. Hvis jeg får plass på Mørebanken så skal jeg være Nordmøres stemme på Stortinget. Den har vi manglet, og det er grunnen til at jeg engasjerte meg i politikken.

Hva tenker du på når du er alene i bilen?

– Jeg jobber mye nordover mot Trøndelag og kjører derfor mye bil i jobbsammenheng, rundt 40 000 km i året. Da prøver jeg å legge opp bilkjøringen slik at jeg får med meg politiske nyheter fra klokken fem til klokken syv. Det har jeg gjort i alle år, og Dagsnytt 18 er det aller største mentalhygieniske øyeblikket jeg har i løpet av en dag. I timen etter så kommer det klassisk musikk på P2, noe som passer bra for da får jeg fortsatt tankegangen før jeg kobler av.

Hva inspirerer deg i hverdagen?

– I min rolle som advokat møter jeg folk som ofte står i sitt livs krise, og det mest interessante med jobben er at du får historier ganske upolerte. Jeg møter de ikke når de prøver å dekke til alt, men når de står der naken uten hud.

–​ Har det formet deg på noen måte?

– Yrkesvalget mitt er mye mer bevisst enn det man skulle tro. Jeg kommer fra en god oppvekst i Kristiansund med en far fra Averøya, som er den flotteste plassen i verden. Jeg er veldig utadvendt og rettet mot verden. Jeg er også uredd og flink til å stille de ubehagelige spørsmålene, noe jeg også tar med meg inn i politikken. Når du tørr å stille spørsmålene som er ubehagelig så kan du bli møtt med åpenhet.