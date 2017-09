KANDIDAT: Pål Farstad, Venstre

– Jeg husker det fra da jeg var liten, hvor sitrende følelsen og hvilken spenning det var å skulle komme ut og få ta ferga utover, forteller Pål Farstad (V).

Nostalgien strømmer på når han går ut mot Skansekaia. Han forteller om turene han tok sammen med familien over til Haramsøya og Nordøyane. Han forteller om ferga som tok inn mye vann når bølgene var høye, og om den mystiske spenningen han fikk når de skulle utover på juleferie.

– Min mor kommer fra Ulla. Der har vi et lite landsted. Vi har noe som heter «Ullafesten», hvor vi møtes siste lørdagen i juli og den har blitt hellig. Da kjenner jeg på hvor jeg kommer fra. Men jeg er veldig glad i Kristiansund. Kristiansund og Nordmøre har blitt viktig for meg.

Nå vil jeg «gønne på» videre. Der har jeg levert, og der skal jeg levere mye mer i fire år til. Pål Farstad

Farstad ønsker å få fire nye år på Stortinget, noe han selv mener at fylket fortjener.

Pål Farstad, Venstres førstekandidat i Møre og Romsdal. Foto: Lise Kristin Valgermo / NRK

– Jeg synes jeg har levert mye bra for fylket. Å ha fått penger til høyskolesenteret Campus Kristiansund, slik at vi får bygget opp noe for å få dette fylket mer komplett med høyere utdanning, fra Volda i sør til Kristiansund i nord. Nå vil jeg «gønne på» videre. Der har jeg levert, og der skal jeg levere mye mer i fire år til. Derfor trenger Møre og Romsdal at jeg kommer inn. Jeg må bare være så ubeskjeden og si at sånn er det.

Hva er hjertesaken din?

– Rent hav er selve saken. Jeg bruker å si at om vi passer på å sørge for god skole, å ta vare på matjorda vår og sørge for rent hav, da har vi de tre hovedelementene. Da passer vi på miljøet og vi passer på å lage arbeidsplasser, ut av for eksempel et rent hav. I et evighetsperspektiv så er det å sørge for at Mørefeltet blir forbeholdt sild, slik at sild får vokse opp og blir mat for torsken. Det begynner her ute altså. Å ta vare på gytefeltet til sild. Det må vi overhodet ikke kødde noe med. Det tror jeg folk ikke forstår hvor viktig det er.

Hva inspirerer deg?

– Musikk. Litt tung musikk. Hører på Led Zeppelin, Jimmy Hendrix eller Gustav Mahler for den slags skyld. Det må være litt trykk. Jeg hører på veldig mye musikk, men om jeg skal få litt trykk i kroppen, så må jeg ha det litt tungt.

– Spiller du et instrument selv?

– Nei, men jeg synger som en galning. Jeg sang mer før. Men, det er ikke noe som er mer deilig på vinteren å komme seg på en skikkelig skitur for å få ristet seg litt. Jeg er en person som ikke trenger å ha sommer hele året. Jeg er glad i vinteren. Der henter jeg inspirasjon og litt ekstra krefter når jeg får dra på slike turer. Jeg prøver å komme meg ut på disse «Stikk UT!»-turene, og det er fordi hun jeg er gift med er ivrig på det. Det er ikke så lett å det til alltid, men jeg prøver så godt jeg kan.

– Noe annet er folk som får til noe, som i næringslivet for eksempel. De utløser noe og de har noe som kan gjøres næring ut av. Jeg blir utrolig glad, selv om jeg ikke har en krone igjen for det selv. Jeg blir rett og slett inspirert av slike historier.

Hva jobber du mot på fritiden?

– Om det er politisk, så er det å finne løsninger og «bite seg fast i bordflaten» for å realisere den løsningen. Men på fritiden så har det med sønnene mine. Jeg har to sønner som nå har flyttet ut av huset og har blitt halv-etablert i Trondheim. Jeg prøver å være litt «okay» far for de da, selv om de er i fasen at de skal ut. Det er en litt sånn brytningstid, men jeg er ikke noe «hønemor» altså. Jeg er veldig opptatt av hvordan det går med de og hva slags liv de skal skape seg. Hva kan jeg bidra med. Å være til stede for dem. Være en oppmerksom far.