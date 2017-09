KANDIDAT: Geir Inge Lien, Senterpartiet

– Jeg liker godt sjøen og havet. Båt og folk er kjempekjekt, sier Geir Inge Lien (Sp).

På småbåthavna i Vestnes viser han stolt frem sin Skilsø 33 FB, båten han bruker det meste av den fritiden han får på.

Geir Inge Lien, Senterpartiets andrekandidat i Møre og Romsdal. Foto: Lise Kristin Valgermo / NRK

– Båten heter «Korevi». Jeg kjører litt rundt inn i fjordene, og en gang var jeg inne på Sæbø. Der må du skrive deg inn når du kommer inn på hotellet i småbåthavna. Der ble jeg spurt om hva båten heter, da jeg svarer «Korevi». – Du er på Sæbø, sier de. De spør hva båten heter igjen, og jeg sier «Korevi». – Ja, du er på Sæbø, sier han. Hva heter båten? «Kor e vi», sier jeg. – Båten heter «Korevi»? Ja, svarer jeg, forteller Lien og ler.

I ordførervervet finnes det ikke en klokke. Jeg er ikke ferdig klokken 16. Jeg er der når folk har behov for det. Geir Inge Lien

– Jeg vokste opp her i båtbygger-Vestnes, i Tomrefjord og Fiksdal. Jeg har sett båtene som kom inn på skipsverftene og det har gjort meg veldig fasinert av båter, havet og sjøfolk. Jeg har en drøm langt frem i tid om å kunne seile langs norskekysten og kanskje litt nedover Europa.

– Enda lenger frem i tid skal jeg kjøpe meg sjark og fiske hele tiden.

Hvorfor bør du få plass på Mørebenken?

– Jeg hater å framsnakke meg selv. Nå har jeg vært ordfører i Vestnes i seks år og jeg tenker at det er opp til folket hver gang, og heldigvis er demokratiet slik. De vurderer jobben du gjør hele tiden.

– I ordførervervet finnes det ikke en klokke. Jeg er ikke ferdig klokken 16. Jeg er der når folk har behov for det, når næringslivet har behov for at jeg skal være der. Det kan familie og venner synes er litt plagsomt, men jeg tenker at det er på en måte at dette er et kall. Jeg brenner for det jeg tror på, og akkurat nå tror jeg ikke på den sentraliseringen som skjer. Jeg vil være en motpol til det.

Hva inspirerer deg?

– Det er mange. Det som kanskje inspirerer meg mest er å møte og snakke med folk. Å se eller oppleve små ting som betyr mye for et lokalt lag eller forening. Alt fra voksne til barn. For å gi et eksempel så fikk jeg en telefon da jeg var ute på båttur i går fra en bedrift, som fortalte at de der nå kanskje lykkes med å få på plass finansiering. Det er veldig spennende. Det er det som tenner meg rett og slett. Det gir meg energi til å fortsette.

Hva tenker du på når du er alene i bilen?

– Da DAB kom byttet jeg bare bil, sier Lien og ler. Jeg kjøpte meg en Elbil, som jeg er veldig fornøyd med. Så det jeg tenker på i bilen nå er rekkevidde. Hvor langt kan jeg kjøre før jeg må stoppe for å lade. Man kan få litt rekkeviddeangst når man sitter og følger med på prosentene. Ellers går tankene mye til jobben og hører sport og nyheter på radio, så jeg er litt kjedelig.

– Hører du på musikk?

– Det er ikke så ofte. For eksempel det første jeg gjør når jeg kommer hjem er å slå på nyhetskanalene. Blir litt sånn når man jobber med politikk. Jeg spurte en tidligere minister: «Savner du livet som minister?» – «Nei, slettes ikke. Vet du hva? Jeg har begynt å synge i dusjen.», forteller Lien og bryter ut i latter.

– Jeg merker at det er behov for å høre på noe annet. Jeg elsker godt å sette på musikk og synge høyt. Da går det ikke an å være sammen med meg. Der er ikke noe kvalitet, da går det mer på volum og kraft, enten i bil, båt eller i hjemmet.