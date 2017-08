KANDIDAT: Lage Nøst, Miljøpartiet De Grønne

AMBISIØS: Nøst håper å få plass på Stortinget etter valget. Foto: Magnus Gamlem / NRK

Lage Nøst (MDG) studerer utsikten over Moldefjorden mot fjellene. Alt en del av den jordkloden han gjennom politikken vil kjempe for å redde.

Ved siden av å være toppkandidat for Miljøpartiet De Grønne, studerer 26-åringen filosofi ved Universitetet i Oslo. Blant hans største inspirasjonskilder er den norske filosofen, Arne Næss.

– Han snakker om hvordan mennesket har distansert seg fra naturen med den høyteknologiske utviklingen siden den industrielle revolusjonen. Han var opptatt av at naturen og dyrene har en verdi i seg selv, og ikke bare er noe vi kan utnytte. Vi må selvfølgelig utnytte naturen og dyrene for å overleve, men at man ikke reduserer det til det, forteller Nøst.

Moldenseren mener også at han kan dra nytte av filosofistudiene i politikken.

– Ved å studere filosofi lærer man seg å ikke bare gå etter magefølelsen uten å undersøke hvorfor man føler som man gjør. Man får noen verktøy som hjelper en til å ta bedre politiske valg, sier han

Les Miljøpartiet De Grønnes partiprogram her

Hva er din hjertesak?

– Jeg ble politiker fordi jeg så hvordan menneskene, i jakten på bedre liv, dessverre ødelegger livsgrunnlaget på denne planeten, forteller Nøst.

Han mener at endringene må komme raskt.

– Jeg engasjerte meg fordi jeg mener det er mulig å skape utvikling og gode liv for menneskene, uten å ødelegge naturen, ødelegge klimasystemer eller utrydde arter. Det krever en dyp omstilling og vi får dårligere og dårligere tid.

Hva skal du få til dersom du får plass på Mørebenken?

– Da har jeg tenkt til å gjøre at Møre og Romsdal blir en del av den fornybare fremtiden, og det så fort som mulig. Slik at vi blir et fremtidsfylke i et fremtidsland, forteller MDG-politikeren og fortsetter:

– Vi har enorme naturressurser, en lang forblåst kystlinje med utappet potensial, biologiske ressurser på landjorden, et landbruk som kvalitetsmessig er blant de beste i verden, men som regjeringen bygger ned og store fiskeressurser. Ikke minst har vi kompetanse og teknologi, som vi har opparbeidet oss fra oljeindustrien, og alle disse tingene gjør at vi er godt rustet.

– Hvis jeg kommer inn på Stortinget skal jeg være en politiker som hele tiden pusher på for tempo i omstillingen, og for nye smarte løsninger i stedet for gamle, fossile løsninger fra forrige århundre.

Hva gjør du på fritiden når du ikke driver valgkamp?

– Jeg spiller litt Nintendo da, ler Nøst.

Han er utdannet jazzmusiker, og har det som en av sine store lidenskaper.

– Jeg liker å spille banjo og gitar – jeg er jo egentlig musiker. Når jeg får tid liker jeg å klimpre litt på instrumentene. Jeg liker også å lese, men jeg leser ofte faglitteratur om klima, så det er veldig sjelden jeg ikke er på jobb.