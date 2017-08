KANDIDAT: Else-May Botten, Arbeiderpartiet

Else-May Botten ved vannet på Romsdalsmuseet i Molde. Foto: Lise Kristin Valgermo / NRK

– Her kan du søke ro. Det er en perle i Molde som mange er glad i og det er en fin plass å gå seg en tur hit når man får litt fri. Det her er Molde, forteller Else-May Botten når vi møter henne på Romsdalsmuseet.

Litt ro trenger hun kanskje av og til, selv om hun forteller at sofaen i stua nesten aldri blir brukt. For henne finnes roen også på Hardangervidda.

– Jeg tok jegerprøven på Stortinget sammen med åtte andre i Arbeiderpartiet. Jeg er mye ute i naturen og føler at det er absolutt den beste tiden å få koblet ut på. Jeg er på Hardangervidda hvert år på reinjakt, og jeg jakter mye sammen med kvinner. Vi er fem stykker som skal til Hardangervidda, som blir veldig artig.

Jeg føler at jeg er mer motivert nå enn noen gang. Else-May Botten

Er hun ikke på jakt, liker hun å bruke tid oppe blant skyene.

– I fjor kjørte jeg mye mikrofly, fordi jeg plutselig fant ut at jeg ville ta lappen. Det var utrolig spennende og jeg var veldig godt i gang, men så begynte jeg å tenke at jeg burde ha småfly-lappen for det er litt tryggere. Da måtte jeg begynne helt fra begynnelsen av med øvelsestimer og prøver. Jeg har fått en god smakebit på hvordan det er å nødlande, steile fly og slå av motoren for å seile av gårde, forteller Botten.

Hvorfor bør du få plass på Mørebenken?

– Hjertesaken er at folk skal ha en jobb å gå til. At ungdom skal møte et arbeidsliv som har plass til dem og ikke møte stengte dører. Det er det som gjorde at jeg engasjerte meg i politikken og meldte meg inn i Arbeiderpartiet. Jeg har åtte år med erfaring på Stortinget. Der har jeg lært veldig mye og skaffet meg erfaring, kunnskap som er viktig å forvalte og ta med seg videre. Jeg føler at jeg er mer motivert nå enn noen gang. Det tror jeg er fordi jeg føler meg veldig trygg i forhold til at jeg har mye å gi og jeg kjenner Møre og Romsdal veldig godt.

Hva tenker du på når du er alene i bilen?

– Det er ganske mye. Veldig ofte tenker jeg på familie og venner, men samtidig så synger jeg veldig mye, sier Botten og ler. Jeg øver på vokalen i bilen, så om du ser en åpen munn på bilveien er det bare meg.

– Hva slags musikk synger du til da?

– Jeg bruker å plukke meg ut en musikkliste på Spotify. I det siste har jeg hørt veldig mye på Eva Cassidy, men jeg liker veldig mye forskjellig. Alt fra viser til rock. En favoritt er kanskje «The Great Gig In The Sky» med Pink Floyd, for de tre kordamene der er helt rå. En annen er «Take Me to Church» med Hozier, for den er vanvittig bra. Jeg liker musikk med litt trøkk i, og så må det ikke være for enkelt.

Hva inspirerer deg?

– I politikken merker jeg at jo mer kunnskap du har om en sak, jo mer engasjert og inspirert blir du. I starten har du kanskje færre saker du er opptatt av, og så blir det flere og flere. Så jeg klarer å finne motivasjon i for eksempel en sak jeg overhodet ikke hadde trodd jeg skulle bli engasjert i.

Bottens inspirasjon på privaten finner hun i naturen, spesielt på jakt når hun kan få reise hjem igjen med middag for et helt år.

– På Hardangervidda er det åtte mil fra nærmeste bilvei, så det er ganske stille og rolig. En gang skjøt jeg en hjortebukk, som var så fin. Den bestemte jeg meg for å stoppe ut og hengte den på veggen. Jeg jakter kun storvilt og det har vært veldig lærerikt. Det er veldig viktig å forvalte naturen på en skikkelig måte og jeg har stor respekt for både hjortestammene og annet. Jeg ser at vi har veldig mye av det, og det er viktig at vi bidrar. Samtidig blir det mat av det og kanskje urinstinktet ligger der litt i oss.