Jordskjelvet: Rømte ned på gata

Meier Brevik og Tiril Starheim fra Molde er i byen Faliraki på Rhodos, Elysium Spa and Resort. De merket det kraftige skjelvet godt.

Rømte ned på gata

– Vi bor i 5. etasje og opplevde det som en surrealistisk opplevelse, sier Meier på telefon til NRK. Det å våkne og ikke skjønne helt hva som foregår er ikke noe kjekt sier han.

Han forteller at senga ristet veldig og at de derfor stod opp og kledde på seg og gikk ned på gata utenfor hotellet. Meier sier det tok noen minutter å summe seg. Da de kom ut på gata svirret ryktene både om tsunami og etterskjelv. De ble derfor ute i halvannen time før de gikk inn igjen å la seg

Flere nordmenn skadet

UD skriver fredag formiddag at flere nordmenn er skadet, en av dem alvorlig.

Les også: Flere nordmenn skadet etter jordskjelv på Kos

Les også: – Heile hotellet rista

Skremt

Ann Serin Lausund fra Ålesund opplevde også det store jordskjelvet i Hellas i natt.

Ann Serin Lausund fra Ålesund forteller om en urolig natt etter det kraftige jordskjelvet i Hellas i natt. Hun er på ferie på øya Symi like sør for Kos. Foto: Privat

Hun befant seg på øya Symi nord for Rhodos da huset hun bor i begynte å riste. Ann Serin forteller at hun og de andre i følget våknet av at det ristet veldig og at det var skummelt.

Hun har vært på ferie der i ei uke og kommer ikke til å foreta seg noe spesielt. Det betyr at det blir hjemreise mandag som planlagt.

– Vi merket det godt og det var mange etterskjelv også, sier Lausund. Nå er det ikke noe vi kan gjøre og vi har heller ikke fått noen spesiell informasjon, så vi bare blir, forteller Ann Serin på telefon fra Symi.