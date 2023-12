Dette er den drapssiktede nordmannen i Hellas

Natt til torsdag ble en nordmann pågrepet av gresk politi, etter at han knivstakk en lokal politimann på et utested i Thessaloniki.

Politimannen, som ikke var iført uniform eller i tjeneste, døde momentant av skadene, ifølge greske medier.

Den pågrepne mannen i 40-årene er folkeregistrert i Norge. Ifølge greske medier har han bodd i Hellas de siste årene.

– Vi er kjent med at en norsk borger er arrestert i Hellas. Ambassaden i Athen vil gi konsulær bistand, sa Guri Solberg i Utenriksdepartementet til NRK torsdag.

På grunn av taushetsplikt, vil de ikke kommentere saken ytterligere.

Mannen sitter nå i varetekt, siktet for drap, drapsforsøk og ulovlig våpenbesittelse.

Hendelsen skjedde på et utested i byen Thessaloniki, nord i Hellas.

Tidligere straffedømt i Norge

Mannen er tidligere straffedømt i Norge, ifølge dommer NRK har lest.

I 2010 ble han dømt for legemsbeskadigelse og ordensforstyrrelse etter et slagsmål på et utested i Oslo.

Han slo da en annen mann to ganger i ansiktet. Ringene han hadde på hånda gjorde ekstra skade, ifølge dommen. Straffen ble satt til fengsel i 90 dager.

Han anket til lagmannsretten, som avviste anken.

Han ble også domfelt i 1999, da for ran og legemsfornærmelse «under særdeles skjerpende omstendigheter».

NRK har ikke funnet norske dommer på mannen siden 2010.

Det skal ha vært etter en krangel på dette utestedet i Thessaloniki at nordmannen drepte en lokal politimann med kniv. Politimannen var ikke på jobb. Foto: Google Maps

Forsvarer: Mente ikke å drepe

Mannen har fått oppnevnt Thodoris Karagiannis som forsvarer. Han sier til greske medier at hans klient ikke mente å drepe politimannen.

Samtidig bestrider han ikke at politimannen ble drept.

– Det eneste som er omstridt, og som skal etterforskes, er for det første at han ikke hadde til hensikt å drepe, sier forsvareren.

– For det andre er det tilstanden både til gjerningsmannen og de involverte når det gjelder rus, gjerningsmannens psykiske helse og de eksakte omstendighetene som ledet opp til det fatale øyeblikket, legger Karagiannis til.

Nordmannen hevder også ifølge forsvareren at han selv ble slått under krangelen.

Hverken det greske politiet eller utenriksdepartementet har så langt ikke besvart NRKs henvendelser. Det har heller ikke mannens greske forsvarer.

Eskortert i skuddsikker vest

Fredag var nordmannen i et rettslig møte i tinghuset i Thessaloniki.

Videoer i lokale medier viser hvordan han ble eskortert ut av bygningen, iført svarte klær og et hvitt munnbind. Ifølge greske medier hadde han også på seg en skuddsikker vest.

En mann prøvde da å trenge seg frem til den drapssiktede nordmannen, men ble holdt tilbake av en betjent. Nordmannen ble plassert i en ventende bil og fraktet bort.

Kripos i Norge er ikke bedt om å bistå i saken, sier kommunikasjonsrådgiver Axel Wilhelm Due til NRK. Det er ikke noe automatikk i at Kripos bistår i slike saker.

Havnebyen Thessaloniki nord i Hellas er landets nest største by. Bildet er tatt i en annen sammenheng. Foto: SAKIS MITROLIDIS / AFP

Kranglet på utested

Ifølge flere greske medier ble politimannen drept etter en krangel på et utested i Hellas' nest største by Thessaloniki.

Nordmannen skal ha kranglet med en bargjest, en venn av den drepte politimannen. Politimannen skal ha gått mellom dem, og det var da han ble påført knivskader.

Det sa talskvinne Konstantina Demoglidou i det greske politiet til den greske kringkasteren ERT torsdag:

– Mannen forstyrret andre, og vår kollega grep inn for å hjelpe til med å fjerne ham fra området. Han kranglet med vennen som var sammen med vår kollega og påførte dessverre vår kollega dødelige skader.

Den andre gjesten ble også fraktet til sykehus med lettere skader.