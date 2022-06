Konsertarrangør: Depp kjem til Noreg

Dei siste dagane er Johnny Depp ein av dei mest omtalte personane i verda.

Rettssaka mellom filmstjerna og den tidlegare sambuaren, Amber Heard, blei avgjort onsdag.

Hemmeleg gjest

24. juni skal han spele saman med Jeff Beck på Sentrum Scene i Oslo.

Dagen etter går turnéen vidare. Då går Depp og Beck på scena i Kristiansund.

– Det er stadfesta, Beck kjem til Kristiansund, seier ein svært entusiastisk leiar i Tahitifestivalen, Thomas Ingebrigtsen Lem, til NRK.

Her er Johnny Depp på scena under ein Jeff Beck-konsert i Sheffield 29 mai. Foto: P. DONOVAN / Reuters

Det har lenge vore klart at Jeff Beck skulle ha med ein hemmeleg gjest turné.

Denne helga dukka Depp opp som gjestegitarist då Beck spelte konsert i Sheffield.

Sidan har snakket gått i nordmørsbyen, og no er det altså bekrefta at Depp kjem til Kristiansund.

Det var VG som fyrst omtala at Depp skulle til Noreg.

– OJ!

Tahitifestivalen i Kristiansund opplyser at billettsalet til no har gått greitt, men dei reknar med at den nye gitaristen som er annonsert, vil hjelpe på.

Festivalsjef Thomas Ingebrigtsen Lem seier at han fekk endeleg stadfesta torsdag ettermiddag at Depp kjem til Nordmørsbyen.

– Då tenkte eg: OJ! Men det skal gå bra. Vi har erfaring med å ha svære artistar her, så det skal gå greitt både med tanke på sikkerheita til publikum og artistane.

Kristiansund og Oslo er dei einaste norske stoppa på Jeff Beck sin sommarturné. Den verdskjende gitaristen har vore aktiv sidan 1960-talet.

Her er Jeff Beck og Johnny Depp saman på scena i Sheffield 29. mai. Foto: P. DONOVAN / Reuters

Må betale erstatning

Depp saksøkte Heard for tre ulike utsegn i ein kronikk i Washington Post, der ho refererte til seg sjølv som «ein offentleg figur som har opplevd vald i nær relasjon». Han fekk medhald på alle tre.

Rettssaka mellom det tidlegare ekteparet har fått svært stor dekning, og onsdag fekk Depp medhald i at Amber Heard har ærekrenka han.

Heard er dømd til å betale 10 millionar dollar i erstatning og 5 millionar i oppreisning til Depp. Depp kravde opphavleg 50 millionar dollar.

Etter at dommen var lest opp fastslo dommaren at den siste summen har et tak på 350.000 dollar. Depp får dermed 10,35 millionar dollar, tilsvarande nesten 100 millionar kroner.

Johnny Depp og Amber Heard i 2015. Foto: GIUSEPPE CACACE / AFP