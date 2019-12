I Sunndal blir det ikke jul før julegrana velter

Julegrana i Sunndal, med betonglodd og stropper. Foto: Ståle Refstie

For mange er julegrantenningen i desember en fast tradisjon og i bygder rundt om i landet tennes de store juletrærne i adventstiden. Dette er en fast tradisjon også i nordmørskommunen Sunndal. Problemet er bare at gang på gang, år etter år, så har den sterke vinden tatt med seg juletreet.

I år ble det derfor tatt forholdsregler og treet ble godt festet for å unngå et fall. Både med betonglodd og stropper. Grana fikk stå i fred fra vinden de fem første dagene i desember, før kraftige kast veltet ett av betongloddene.

Ett av betongloddene har velta og julegrana er snarlik det skjeve tårn i Pisa. Sunndal kommune

Å sette opp juletre i Sunndal er ikke så enkelt. Foto: Sunndal kommune

Likevel så det 5. desember ut som om årets tre kanskje skulle klare å holde til jul. Men i år, som mange år før, røsket vinden tak i julegrana. På vei til jobb torsdagsmorgen oppdaget ordfører Ståle Refstie (Ap) at treet hadde ramlet ned.

– Det hører jo med. Det blir ingen jul i Sunndal før grana har blåst ned. Folk syns det er litt morsomt da, og det er jo en del av identiteten vår, sier Refstie.

Og mange sunndalinger er enig i det:

– Da er alt ved det normale.

– Tror vi hadde vært mer overraska om det ikke blåste ned.

– Da blir det jul i år også.

– Dette er blitt en tradisjon og det bør fortsatt være slik, skrives det på Facebook etter at treet falt.

Den sterke vinden har veltet julegrana i Sunndal. – Da blir det jul i år også, sier sunndalingene. Foto: Ståle Refstie

– Treet er betydelig mindre i runde to

Natt til torsdag ble det målt kraftig vind, opp i sterk storm i kastene, hele natta igjennom på Sunndalsøra. Rundt klokka 03.00 ble det kraftigste vindkastet målt: 29,6 meter per sekund, ifølge avisa Driva.

– Vi har vært offer for dette før. De siste årene har vi brukt forankring med betonglodd for å være sikker, men vi har en spesiell vind her i Sunndal. Det kalles for nebbvind, og det er nok det som har skjedd igjen, sier Kåre Holte, som er formann i teknisk avdeling i Sunndal kommune.

Ordfører Ståle Refstie fra Arbeiderpartiet. Foto: Aleksander Båtnes / NRK

Denne fredagen jobbes det med å sette treet opp igjen, og treet har blitt kuttet med halvannen meter.

– Men hvor mange ganger vi skal kutte det, det vet jeg ikke ... Så kanskje vi må bruke kraftigere anker, sier Holte.

Ordføreren har troa på at det NÅ skal stå helt til julaften.

– Treet er betydelig mindre nå i runde to. Det har aldri blåst ned to ganger samme desember, så jeg tror det står til jul.