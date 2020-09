Her hopper Tom Cruise med motorsykkel fra Helsetkopen.

Skuespilleren Tom Cruise har hatt hektiske dager i luften under innspillingen av den nye «Mission: Impossible»-filmen i Møre og Romsdal.

Fra «Orientekspressen» til stupbratt stunt

Lørdag øvde han på slåss-scener på taket av en versjon av «Orientekspressen» på Åndalsnes i Rauma, og søndag fikk han endelig gjennomført det spektakulære motorsykkelstuntet fra fjellet Helsetkopen (1246 m.o.h) i Stranda.

Tom Cruise på veg ned fra fjellet. Foto: Geir Olsen / NTB/Scanpix

Cruise hoppet rett ut fra en rampe som var bygd på toppen av den stupbratte fjellsiden. Motorsykkelen ramlet rett ned, mens actionhelten stupte ut over fjellveggen.

– Det skjedde veldig fort. Han reiste opp med helikopter, og i det helikopteret landet på bakken igjen så kom han fykende ut av rampen på motorsykkel, sier en entusiastisk Ole Arnstein Ringdal fra Hellesylt.

Tom Cruise og Ole Ringdal. Foto: Ole A. Ringdal

Ringdal har fulgt innspillingen tett, og har også møtt superstjernen personlig. Han er svært imponert over søndagens motorsykkelstunt.

– Det var helt vilt. Det så ut som det var to mann ved første øyekast, men så man hjulene på motorsykkelen i svevet. 1200 meter over havet, rett ned fra den klippen der, forteller han.

Og motorsykkelstuntet ble ikke bare utført en gang:

– Nå kommer han faktisk flygende inn her igjen. Dette er fjerde gangen han hopper med motorsykkel, sier Ringdal.

Det har samla seg en gjeng på 100-200 personer som står og ser på innspillingen til filmen. Også i dag fikk de slå av noen ord med filmstjernen.

– Etter det tredje hoppet kom han bort og pratet med oss fra tjue meters avstand. Han elsker naturen her, og er veldig takknemlig for gjestfriheten han har opplevd, forteller Ringdal.

Tom Cruise prøvehoppet fra fjellet uten motorsykkel først. Foto: Geir Olsen / NTB/Scanpix

Ankom i eget helikopter

Hollywood-stjernen ankom foten av Helsetkopen i det som angivelig er hans eget, mattsvarte Airbus énmotors helikopter – som han også fløy i London tidligere i sommer.

Cruise sitter selv bak spakene.

Tom Cruise sitter selv bak spakene i det svarte helikopteret. Her er han fotografert på Åndalsnes lørdag. Foto: Kurt R. Vaagen

Han tok nemlig helikoptersertifikat før innspillingen av forrige «M: I»-film i 2018, noe som ble dokumentert i en bak kulissene-video. Filmen viser blant annet stjernen som øver på helikopterjakten med de andre pilotene – ved hjelp av lekehelikoptre.

Helgens innspilling i Norge bød dessuten på fallskjermhoppscener, som Tom Cruise selv sto for. Da hoppet han ut av et oransje, norskeid helikopter.

– Fantastisk film

Også under innspillingen i London tidligere i sommer gjorde Cruise flere fallskjermhopp fra helikopter. Regissør og manusforfatter for «Mission: Impossible»-film nummer sju i rekken, Christopher McQuarrie, har i intervjuer røpet at det blir «minst tre obskøne stunts» som vil få den spektakulære helikopterjakten fra 2018-filmen «til å se ut som leketøy», ifølge Collider.

Tom Cruise bruker munnbind i svart. Foto: Kurt R. Vaagen

– Det kommer til å bli fantastisk på film, sier Tom Cruise til Åndalsnes Avis, der han også skryter av Norge som et «fantastisk sted».

Samtidig tenker Tom Cruise på sikkerheten: Han bruker flittig munnbind i svart, for å matche antrekket til sin rollekarakter Ethan Hunt.