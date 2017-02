Henlegger anmeldelsen mot stortingspolitiker etter Uber-bråk

En drosjeeier i Ålesund anmeldte denne uka stortingspolitiker Heidi Nordby Lunde (H), som oppfordret Uber-sjåfører til å fortsette drosjekjøringen sin selv om det bryter med loven.

Nå har politiet henlagt saken.

Jostein Bakke, som er jurist hos politiet, sier at de har henlagt saken fordi de ikke fant rimelig grunn til å etterforske.

– Dette er en politisk ytring. Det er stor frihet i norsk samfunnsdebatt, og det er ikke politiets jobb å avgjøre hvem som har rett eller ikke i samfunnsdebatten om Uber, sier Bakke.

Visste ikke om henleggelsen

Det var Klassekampen som først skrev om Lundes oppfordring til Uber-sjåførene.

Drosjeeier Trond Hansen fra Ålesund anmeldte Heidi Nordby Lunde (H) for å oppfordre Uber-sjåfører med drosjevirksomheten sin. Foto: Synnøve Hole / NRK

Tirsdag meldte drosjeeier Trond Hansen Høgrepolitikeren til politiet for brudd på §183: "Den som offentlig oppfordrer noen til å iverksette en straffbar handling, straffes med bot eller fengsel inntil 3 år."

Da NRK ringte Hansen for kommentar, var han ikke informert om at saken hadde blitt henlagt.

– Jeg er overrasket over at dere får opplysningene før jeg har blitt varslet, sier Hansen.

– Jeg mener at det er feil å si at dette ikke er en politisk ytring. Dette er en konkret oppfordring om å begå lovbrudd.

Kommer ikke til å gi seg

Drosjeeieren har ikke blitt kontaktet om saken av politiet og har heller ikke fått sett på grunnlaget for henleggelsen.

– Saken vil følges opp videre fra min side. Jeg holder på å opprette kontakt med rådgivere om hva jeg skal gjøre. Jeg vil ikke la det stoppe der, sier Hansen.

Hansen forteller NRK at han reagerer på at politiet kan ha snudd, etter uttalelsene som gjort i Klassekampen.

– Der sier politiet at dette er en oppfordring til brudd på yrkestransportloven. Hvordan kan de da i neste øyeblikk uttale at dette er en politisk ytring? En henleggelse på et slikt grunnlag minner fort om land som Norge ikke vil sammenlignes med, sier Hansen.