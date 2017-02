Sjåfører velger Uber foran Taxi

Uber er anmeldt av Oslo kommune, Samferdselsdepartementet og Norges Taxiforbund for brudd på yrkestransportloven. Tjenesten UberPOP er definert ulovlig av politiet, og flere har fått bilene sine er avskiltet og fått bøter.

Nå viser det seg at veien fra drosjesentral til Uber ikke er så lang.

– Vi har sett tilfeller der personer som kjører drosje, også har kjørt for UberPOP, bekrefter skattekrimsjef i Skatt Øst, Jan Egil Kristiansen.

Forrige uke kom nyheten om at skatteetaten mistenker 400 UberPOP-sjåfører for skattejuks. Det er uklart om noen av dem som har fått varsel om tilleggsskatt og straffeskatt, er blant dem som også har kjørt for Uber.

Opplever mer frihet med Uber

Forsker ved Transportøkonomisk institutt (TØI), Jørgen Aarhaug, er ikke overrasket over at sjåfører bytter mellom å kjøre drosje og UberPOP.

Forsker ved TØI, Jørgen Aarhaug, er ikke overrasket over at drosjesjåfører også kjører for UberPOP. Foto: Sigmund Woie Aarhaug / Privat

Han peker på internasjonal forskning som viser at taxibransjen og Uber rekrutterer sjåfører fra det samme markedet; Arbeidsledige personer, med lav utdanning, som jobber som sjåfør midlertidig inntil de finner en annen jobb.

– Jeg intervjuet en sjåfør som forteller at han heller vil kjøre UberPOP enn å kjøre drosje, sier Aarhaug.

– Hvorfor byttet han?

– Han syntes friheten ved å kjøre når han ville var hovedgrunnen til at han byttet.

NRK kjenner til en drosjesjåfør som hevder at han kjører for UberPOP utenom arbeidstid, og at flere andre taxisjåfører i Oslo gjør det samme.

– Oppsigelsesgrunn hvis noen kjører for Uber

Taxiforbundet kom offensivt på banen etter avsløringen om mulig skattejuks blant Uber-sjåfører. I et intervju med VG la lederen i Norges Taxiforbund lite imellom.

Leder i Norges Taxiforbund Øystein Trevland har lite til overs for taxisjåfører som kjører for UberPOP. Foto: Heidi Klokk / NRK

– Vi har sagt hele tiden at Ubers konsept er basert på bevisste lovbrudd, skattesnyteri og sosial dumping, sa leder Øystein Trevland til VG.

Konfrontert med at flere i hans egen bransje velger å kjøre for UberPOP, svarer Trevland slik til NRK:

– Dette er ukjent for meg, og jeg håper og tror at dette ikke er veldig utbrett, sier Trevland kort.

– Hva skjer hvis dere oppdager at noen kjører både taxi og Uber?

– Da er det helt klart oppsigelsesgrunn. Og jeg håper politiet tar dem, og tar fra dem kjøreseddelen slik at de ikke kan kjøre drosje etterpå.

– Hva sier det om taxibransjen når sjåførene velger å kjøre for Uber foran vanlig drosje?

– Nå finnes det 16000 drosjesjåfører i Norge, og noen er ikke bedre enn andre på enkelte områder. Men vi ser helt klart alvorlig på dette, sier Trevland.

Uber ønsket ikke kommentere denne saken, og sier de ikke kommenterer opplysninger om sine partnersjåfører.