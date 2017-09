Onsdag klokka 15 åpnet Bjørnsonfestivalen. Årets tema er «Norge i verden» og «Familien og våre nærmeste i litteraturen», i tillegg skal festivalen i år se på retorikk.

Her åpnes den 27. Bjørnsonfestivalen. Foto: Roar Strøm / NRK

Både statsråder og kongelige har åpnet Bjørnsonfestivalen tidligere. Men i år er det en musiker.

– Moddi kommer hit med et utrolig viktig budskap. Han har samlet og arbeidet med materiale som er sensurert verden over og det å ivareta ytringsfriheten er noe som står sterkt i Bjørnsonfestivalen Så derfor gir vi mikrofonen til Moddi i dag, sier festivalsjef Johild Bredin.

– Ingen norske politikere kunne ha gjort dette

Pål Moddi Knutsen fra Senja brukte muligheten til å fremføre et budskap og en sang som han sier ingen norske politikere kunne ha fremført på en slik scene.

Moddi åpnet den 27. Bjørnsonfestivalen. Foto: Ann Eli Nøsen / NRK

– Vi spilte en sang og en tekst av Liu Xiaobo, den avdøde dissidenten og poeten, en sang til ære og minne om alle dem som døde på Den himmelske fredsplass i Beijing i 1989. Hadde en politiker ytret noen som helst av disse ordene hadde lakseeksporten til Kina stoppet opp momentant, så det sier noe om hvor betent og farlig en sang kan være selv i 2017.

De siste tre årene har artisten samlet forbudt og sensurert musikk fra forskjellige deler av verden.

– Når man tenker på musikksensur så tenker man gjerne på land veldig langt borte, og kanskje på diktaturer på 70- og 80-tallet. Men litt av hovedbudskapet med dette prosjektet er at musikksensur, og sensur generelt, er høyst aktuelt for oss nordmenn nå i dag. Et tema som kanskje ikke debatteres så mye som det fortjener å gjøre.

– Har du selv fått reaksjoner med å bruke disse tekstene?

– Det er klart at dette er kontroversielle sanger per definisjon. Jeg har valgt dem fordi de er farlige, og det ville nesten ha vært en nedtur om det ikke fikk konsekvenser.

For et halvt år siden fikk han russiske diplomater på nakken, forteller han. Grunnen var at de hadde et turnesamarbeid med et russisk orkester i Norge, og de måtte til slutt utelate en sang av russiske Pussy Riot fra settet.

– Visesjangeren og litteratur hører sammen

Onsdag åpnet han en litteraturfestival. Det er ikke første gang.

– Jeg er her hovedsakelig for å synge tekster, så jeg føler meg veldig hjemme.

Han har prøvd lenge å få til en konsert i Molde. Konserten han skal holde i kveld er utsolgt, og han gleder seg.

– Det var på tide å komme hit, sier han.