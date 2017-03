Flytter Bjørnson-prisen til Aulestad

Det bekrefter ledelsen i Bjørnsonakademiet gjennom en pressemelding tirsdag formiddag.

Bjørnstjerne Bjørson-prisen har siden 2004 vært delt ut på det årlige seminaret under Bjørsonfestivalen i Molde, men fra høsten 2017 skal prisen skal deles ut på Aulestad. Dette er en del av et nytt samarbeid mellom Bjørnstjerne Bjørnson-Akademiet og museet.

Skilles som venner

Styreleder i Bjørsonfestivalen, Arvid Blindheim, sier at dette skjer i full forståelse med Bjørsonfestivalen.

– Vi ga beskjed om at opplegget slik det var nå, ikke var en hensiktsmessig ordning, sier Arvid Blindheim.

– Vi skilles som venner, og dette skjer i full forståelse med Bjørnsonfestivalen.

Litteratur og ytringsfrihet

Samarbeidsavtalen med Aulestad innebærer at Bjørnstjerne Bjørnson-Akademiet flytter sekretariatet sitt til Aulestad.

Bjørnstjerne Bjørnson-Akademiet ble stiftet i 2003 for å fremme litteratur og ytringsfrihet i Bjørnsons ånd. Medlemmene er fremstående norske og utenlandske forskere, forfattere, politikere og journalister. Første helga i september inviterer akademiet og museet til det nye arrangementet "Aulestaddagene – Men at man noe vil". Bjørnsonprisen, som tidligere har blitt delt ut under Bjørnsonfestivalen i Molde, skal deles ut denne helga. Det tradisjonelle Bjørnsonseminaret blir også en del av Aulestaddagene.

– Bjørnsonakademiet la beslag på "beste sendetid" på lørdagen i festivalen, med seminar og utdeling av pris. Nå gir dette oss muligheten til å utnytte lørdagen på en langt bedre måte, sier styreleder i Bjørsonfestivalen, Arvid Blindheim.

Stor oppmerksomhet

Utdelingen av Bjørnsonprisen har ofte fått stor oppmerksomhet. I 2015 ble den tildelt amerikaneren Edward Snowden for å ha rettet søkelyset på staters overvåking av innbyggerne. Snowden lekket graderte opplysninger om amerikansk etterretning.

Edward som måtte søke asyl i utlandet, kunne ikke komme til Molde for å motta prisen fordi den norske regjeringen ikke kunne gi noen garantier om beskyttelse.