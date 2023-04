Etterspurte apekoppvaksine – nå kommer den

– Vi har ventet lenge på dette. Andre land har allerede gitt vaksiner til alle som har hatt lyst på det.

Homorettsforkjemper Georg Luschgy, som er aktiv i fetisj-miljøet i Norge, snakker om en vaksine mot apekopper.

Georg Luschgy er aktiv i fetisj-miljøet i Norge og ble kåret til Mr. Leather Norway 2022. Foto: Privat / Privat

I august i fjor skrev han en kronikk hos NRK ytring om at flere i miljøet ønsket seg denne vaksinen, men at svært få fikk den.

Ifølge en rapport fra WHO er det fra starten av januar i fjor til slutten av mars i år registrert 86.724 tilfeller av apekopper i verden. Dette inkluderer 112 dødsfall.

Frem til nå har vaksinen mot infeksjonssykdommen kun blitt gitt til en liten del av risikogruppa. Du måtte være mann eller transperson som var hivpositiv, brukte PrEP, eller være en mann som solgte sex til andre menn – fordi det er denne gruppa som har aller størst risiko for å bli smittet.

NRK forklarer Hva er apekopper? Bla videre Apekopper er en infeksjonssykdom som skyldes apekoppeviruset. Sykdommen er som regel mild og selvbegrensende, men mer alvorlige tilfeller kan forekomme. De første symptomene er ofte feber, tretthet og hodepine. Muskelsmerte og stivhet er vanlig. Etter noen dager oppstår et kløende utslett. Kilde: FHI Rammer hovedsakelig menn Smittespredning skjer i hovedsak ved nær kontakt med en smittet. I utbruddet som ble oppdaget i mai 2022 så man at de fleste tilfellene er sett i sammenheng med seksuell aktivitet, hovedsakelig blant enkelte grupper av menn som har sex med menn. Kilde: FHI Strenge krav for å få vaksinen Frem til nå har det vært strenge prioriteringer om hvem som skal få vaksine mot sykdommen. Dette er på grunn av at det er svært begrenset tilgang på vaksinen globalt. Det er derfor kun personer med svært høy risiko for smitte og nærkontakter av personer med apekopper som har fått tilbud om vaksinen. Kilde: FHI Forrige kort Neste kort

Blir lavterskel

Men nå skal det bli lettere for flere å få vaksinen. Du trenger ikke lenger å være i risikogruppen som nevnt over.

Nå kan også menn eller transpersoner som har sex med menn, som har det som kalles risikoatferd få vaksinen. Det vil si de som skifter partner ofte, har tilfeldig sex, gruppesex eller chemsex. Også de som har hatt syfilis, gonoré eller klamydia de siste to årene får tilbud om vaksinen.

VANSKELIG Å FÅ TAK I: – Når apekoppviruset begynte å blusse opp i mai trengte USA, som er en av produsentene, vaksinen til egen befolkning, sier Hauge. Foto: Roar Strøm

Du trenger heller ikke å få henvisning fra fastlege, forteller assisterende kommuneoverlege i Molde Marit Teigen Hauge.

– Nå har det blitt et lavterskeltilbud. Du trenger ikke involvere en lege i det hele tatt, du kan bare kontakte vaksinasjonskontoret i større kommuner i ditt lokalområde, sier Teigen Hauge.

Viktig å bruke opp dosene

I Molde får de tilgang på vaksinene i midten av april, men Hauge forteller at flere andre større kommuner allerede er i gang.

– FHI har ønsket at store og mellomstore kommuner også tilbyr vaksine til personer som bor i mindre kommuner i området. Dette er for å sikre at glassene med virkestoffet blir brukt opp, sier Hauge.

For noe av grunnen til at det har vært så få som har fått tilbud tidligere er fordi vaksinen er en begrenset ressurs, man har få doser og den er tidkrevende å lage, ifølge Hauge.

– Derfor er det også viktig at vi får brukt opp alle dosene som er i et glass, sier hun.

Generalsekretær i HivNorge Anne-Karin Kolstad er glad for vaksinen blir mer tilgjengelig, men hun skulle ønske den var gratis. Foto: HivNorge

Jobbet lenge for det

Det var i mai i fjor at utbruddet av apekopper startet i Europa og andre deler av verden.

Generalsekretær i HivNorge, Anne-Karin Kolstad, forteller at de har jobbet for at vaksinen skal bli mer tilgjengelig i Norge.

– Vi syntes myndighetene hadde en veldig treig respons, men vi er glade vi kommer i gang med vaksinering av flere grupper nå.

I fjor ble det registrert 94 tilfeller av sykdommen i Norge, mens det i år foreløpig kun er registrert ett.

Kolstad sier likevel at vaksinering er viktig, siden dette er en sykdom som kan komme tilbake.

– Betyr mye for oss

Luschgy ser flere fordeler med at vaksinene nå blir mer tilgjengelig.

– I flere land får vi spørsmål fra folk om vi har vaksine mot apekopper. Når vi sier nei går de vekk. De vil ikke snakke med oss.

POSITIVT: Luschgy sier det er veldig bra at man nå kan bestille time til vaksine selv. Foto: Privat / Privat

I tillegg tror han mange kommer til å sette pris på at man slipper å gå til legen for å få henvisning.

– Flere syntes det var ubehagelig å måtte svare på spørsmål om hiv og andre ting, men nå kan alle få vaksiner uten disse spørsmålene, sier han.

– Dette betyr mye for oss, avslutter han.