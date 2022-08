Gi oss vaksinen nå!

Etter nesten to og et halvt år med pandemi, er Norge igjen blitt tatt på senga av et smittsomt virus.

Utbruddet av apekopper blant menn som har sex med menn (MSM) i Norge kunne knapt ha kommet på et verre tidspunkt. Ei kunne viruset vært bedre designet for å spre seg blant unge homofile og menn som har sex med menn.

Viruset smitter nemlig lettest ved det mange har savnet mest gjennom koronapandemien: nærkontakt.

I løpet av sommeren har det kommet historier om menn som går seg vill i byråkratiske labyrinter for å få testet seg.

Det har hittil blitt påvist minst 74 tilfeller av den smittsomme, smertefulle – og i sjeldne tilfeller dødelige – virusinfeksjonen i Norge, de aller fleste av dem i Oslo og Viken.

Apekopper kan smitte hvem som helst, men i Norge er alle pasientene menn. Seksuell kontakt er det vanligste smittemåten.

Det er «svært liten sannsynlighet» for at utbruddet utvikler seg til en ny pandemi, ifølge Folkehelseinstituttet (FHI). I norske MSM-miljøer er situasjonen derimot en annen. Der vurderer FHI at «en epidemi kan opprettholdes (...) selv uten stadige nye importerte tilfeller.»

Den gamle koppevaksinen gir god beskyttelse mot apekopper, men ble tatt ut av vaksinasjonsprogrammet på 70-tallet da kopper ble utryddet. Det betyr at så å si alle under 50 år er spesielt utsatt for apekopper. Mange av disse mennene er for unge til å huske AIDS-krisen på 80- og 90-tallet.

I stedet for frykten for AIDS, lever vi i dag med PrEP, pillen som reduserer sjansen for å få hiv med 99 prosent. Dette har gjort at mange i risikogruppen for apekopper dropper kondom eller bruker det sjeldnere, selv om PrEP ikke beskytter mot andre kjønnssykdommer.

Helsemyndighetene har gjort mye bra for å håndtere utbruddet av apekopper. Det har vært god kontakt med MSM-miljøer, og informasjonsmateriell om symptomer og risiko ble tidlig distribuert.

FHI anbefalte denne måneden at apekopper defineres som en allmennfarlig smittsom sykdom. Dette vil frigjøre ressurser til testing og behandling. Forslaget har vært ute til høring med svarfrist i dag, 19.august.

Men informasjon og holdningskampanjer er ikke nok. I andre land får menn som har sex med menn allerede vaksine. I Norge blir vi anbefalt å praktisere sikrere sex.

Utbruddet av apekopper er den siste hendelsen i et krevende år for skeive.

For et par uker siden begynte endelig vaksineringen. På grunn av vaksinemangel, må helsemyndighetene ta vanskelige valg om hvem som skal stå først i køen.

Norge får bare nok doser til å vaksinere rundt 700 personer i 2022. Helse- og omsorgsdepartementet har åpnet for å bruke beredskapslageret av koppevaksiner i påvente av flere doser.

I første runde anbefaler FHI å prioritere de som har hatt kontakt med viruset, for eksempel nærkontakter av smittede. Andre risikogrupper, som menn som har sex med menn generelt, personer som selger sex og helsepersonell, må vente.

Det er vanskelig å ikke få assosiasjoner til våren 2020, da den første koronabølgen traff Norge.

Mange har slitt psykisk gjennom pandemien. Sammenlignet med Norges befolkning generelt, er skeive mindre tilfredse med sin psykiske helse. I aldersgruppen 18–24 er andelen hele 54 prosent.

Flere politidistrikter melder nå om en stor økning i anmeldelser om hatkriminalitet mot skeive. Pride-flagg rives ned og tennes på. Kjærestepar hetses på åpen gate.

Tidligere i sommer gikk det en uvanlig aggressiv debatt om pride på norske debattsider. Flere anklaget pride for å være en ideologi i forkledning, og argumenterte at mer informasjon om kjønn og seksualitet kan forvirre barn.

Så kom masseskytingen utenfor homsestedet London Pub natt til 25. juni, og avlysningen av den første ordentlige pride-paraden i Oslo på tre år.

De spontane samlingene som oppsto i dagene etter angrepet, var både en støtteerklæring og et uttrykk for den kollektive frustrasjonen mange skeive går og bærer på.

Tenk tilbake på gleden og lettelsen du følte da de siste koronatiltakene ble fjernet.

Fritt fram for å dra på konsert, reise og klemme venner og familie. For å leve som normalt.

Forestill deg så at en ny sykdom dukket opp. En som nesten utelukkende rammet din omgangskrets. Som det var vanskelig å teste seg for og nesten umulig å få tak i vaksine mot. Som tvang deg til å sette livet på vent – igjen.

Det er denne situasjonen som menn som har sex med menn i Norge nå står overfor.