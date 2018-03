Frp-ordfører om Listhaug: – Jeg hadde gjort det annerledes

Listhaug spissformulerer seg alltid, mener Ulstein-ordfører Knut Erik Engh.

– Det hun mener er at vi må sørge for at det ikke skal være lett å reise ut for fremmedkrigere og at det må ha sin konsekvens. Hun mener Arbeiderpartiet har vært for svake i sine meninger om dette, noe de har vært.

Engh er den eneste Frp-ordføreren i Sylvi Listhaug sitt hjemfylke, Møre og Romsdal. Listhaug ble nominert på topp for Frp i Møre og Romsdal før valget i 2017, og er svært populær blant medlemmene her.

Nekter å kommentere

Frp-leder Siv Jensen nekter å kommentere et Facebook-utspill fra Listhaug om at Arbeiderpartiet er mer opptatt av terroristers rettigheter enn Norges sikkerhet.

Utspillet kommer etter at et flertall på Stortinget, der blant annet Arbeiderpartiet inngår, stemte ned et forslag fra Frp og Høyre om at man skal kunne frata norske fremmedkrigere statsborgerskapet uten behandling i domstolene.

Facebookmeldingen har også ført til sterke reaksjoner gjennom helgen, og fått sterk kritikk.

NRK har forsøkt å få en kommentar fra Sylvi Listhaug, men får beskjed via politisk rådgiver Espen Teigen at hun er på budsjettkonferanse og ikke har anledning til å kommentere denne saka.

– Ville ha gjort det annerledes

Hvordan ville du gjort det, for å få frem poenget?

Knut Erik Engh (Frp) er ordfører i Ulstein på Sunnmøre. Foto: Nils-Atle Sundnes / NRK

– Jeg hadde gjort det annerledes, og brukt en annen retorikk. Jeg har en annen stil, men vi er enige i selve innholdet.

Skjønner du kritikken som kommer?

– Jeg skjønner at kritikken kommer. Det er en polemikk der. Det har vært en ordbruk mellom Ap og Frp, særlig Sylvi, som har vært opphetet lenge. den tøffe ordbruken går begge veier.

Støtter Listhaug

Andre Frp-ordførere som NRK har vært i kontakt med støtter innholdet i utspillet til Listhaug. Tom Staahle er ordfører i Ullensaker kommune. Han mener at debatten har fått feil fokus.

Tom Staahle (Frp), ordfører i Ullensaker kommune, syns debatten har fått helt feil fokus. Foto: Dag Aasdalen / NRK

– Folk henger seg opp i bruk av ord og retorikk i stedet for å diskutere det saken faktisk handler om. Debatten har sporet helt av. Jeg respekterer Sylvi fordi hun er en tydelig politiker som er god til å sette ting på dagsordenen, sier han.

Alf Erik Andersen, ordfører i Mandal, støtter innholdet i innlegget, men sier at han trolig ikke ville ordlagt seg på den måten.

– Jeg hadde fokusert på innholdet i forslaget sett opp imot Frp sin politikk og hva politiske motstandere uttaler og stemmer.

Andersen forstår at noen har reagert på Listhaug sin måte å formidle budskapet på, men sier at alle ulike måter å kommunisere på.

– Det vil alltid være noen som kritiserer kommunikasjonsformen fremfor innholdet.

Eivind Normann Borge, som er Frp-ordfører i Hvaler, ønsker ikke å kommentere saken.