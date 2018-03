Frp-toppene nekter å svare om Listhaugs terror-utspill

Fredag, samme dag som filmen om Utøya hadde premiere, la justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) ut følgende post på Facebook-siden sin:

Utspillet kommer etter at et flertall på Stortinget, der blant annet Arbeiderpartiet inngår, stemte ned et forslag fra Frp og Høyre om at man skal kunne frata norske fremmedkrigere statsborgerskapet uten behandling i domstolene.

Det har utløst en kritikkstorm.

Spørsmålene Jensen ikke vil svare på

Frp-leder Siv Jensen nekter å svare på hva hun mener om innlegget til Sylvi Listhaug. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Likevel nekter både Listhaug og hennes partileder, Frp-leder Siv Jensen, å ha noe med saken å gjøre.

Da regjeringens budsjettkonferanse ble innledet mandag nektet Jensen å svare på spørsmål om statsrådskollegaen og partifellens ytring.

– Stiller du deg bak det Sylvi Listhaug har skrevet på Facebook?

– Helgens debatt kommer ikke til å prege budsjettforhandlingene regjeringen skal ha de neste tre dagene. Det er viktig at vi diskuterer virkemidlene i innvandrings- og integreringsdebatten, det er jeg enig i at vi bør fortsette med.

– Spørsmålet var om du stiller deg bak innholdet og formuleringene?

– Dette har endt opp i en diskusjon om ord, men det er fortsatt slik at vi må diskutere tiltak. Det er en ærlig sak at partiene ikke alltid er enige om det, men det kommer altså ikke til å være en del av budsjettkonferansen.

– En rekke Høyre-politikere har ment at Listhaug bør slette og beklage ...

– Det får du spørre henne om.

– Jeg spør deg som partileder.

– Nå står vi her for å forberede tre dager med budsjettkonferanse, og jeg vil mene det er mye viktigere for innbyggerne i dette landet.

– Forstår du reaksjonen til folk i Arbeiderpartiet?

– Jeg har registrert at det har vært mye diskusjon rundt det, men nå er vi her for å diskutere statsbudsjettet i 2019, sa Jensen.

Til tross for flere spørsmål nektet også Sylvi Listhaug å kommentere sitt eget innlegg på vei inn til budsjettkonferansen.

Bedt om å holde seg unna 22. juli-markeringer

Ap-leder Jonas Gahr Støre har ikke vært nådig i sin kritikk av Facebook-posten:

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener Listhaug gjør seg liten i innvandringsdebatten. Foto: NRK

– Innlegget ble lagt ut samme dag som Utøya-filmen kom på norske kinoer. Vi har vært utsatt for terror, og vi bekjemper terror. At Listhaug da kommer med en påstand som er grovt urimelig, mener jeg er nedslående og uverdig for en justisminister i Norge, sa Støre til NRK etter å ha blitt gjort kjent med innholdet.

Statsminister Erna Solberg (H) ville først ikke kommentere ordbruken til innvandringsminister Listhaug, men gikk til slutt ut og sa at hun mente innlegget er for tøft og over grensen.

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) svarte Støre med å beskylde ham for å «trekke 22. juli-kortet».

Det skapte sterke reaksjoner. Flere overlevende fra terroren på Utøya ble dypt krenket av beskyldningen fra Sanner om å «trekke 22. juli-kortet». Helén Ingrid Andreassen er én av de overlevende som har reagert kraftig på Twitter:

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

I én av meldingene skriver hun også: «Hold dere unna minnemarkeringene fra nå av».

Johannes Dalen Giske la ut følgende melding til Sanner:

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Sanner beklaget senere på dagen meldingen.