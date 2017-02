Får utsatt frist til tirsdag

Det var i slutten av januar det ble kjent at alle de rundt 1800 ansatte i Rolls-Royce sin marinedivisjon i Norge var tilbudt sluttpakke som ledd planen om kostnadskutt.

Kutter trolig 200

Etter det NRK har grunn til å tro, er det rundt 200 stillinger som skal kuttes i Norge. Det var 30.januar at det britiske konsernet varslet at det må nedbemanne for å spare penger. Det har ført til frykt for at mange arbeidsplasser kan forsvinne i hjøresteinsbedrifter på Nordvestlandet.

Det mange ansatte lurer på nå er hvor mange som må gå i RR Foto: Brede Røsjø / NRK

​2017 blir et tøfft år

Etter oljeprisfallet i 2015 har flere tusen arbveidsplasser på Vestlandet forsvunnet. Mange av disse er direkte knyttet til oljeselskapene så som rederiene som driver forsyningsskip og ankerhåndtering. Også annen service- og leverandørindustri har merket nedgangen i aktiviteten.

2 dager ekstra å tenke på

Mange av de ansatte i Rolls-Royce tror at det bliir de eldste arbeidstakerne som velger sluttpakker. De fikk altså knappe to uker på seg, men ofte er dette krvende prosesser og det skal gjøres grundige vurderinger. Derfor setter sikkert alle pris på at de kan bruke helga og ikke minst mandagen og tirsdagen for å få bekreftet om de skal benytte seg av muligheten eller ikke.