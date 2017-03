Færre arbeidsledige

Både i januar og februar har det vore ein nedgang i arbeidsløysa. I februar har utviklinga vore betre her enn i resten av landet, det viser tal frå NAV Møre og Romsdal.

Framleis er det i Kristiansund samt i Herøy, Ulstein og Hareid det er størst arbeidsløyse.

Stein Veland er fylkesdirektør i NAV Foto: Gunnar Sandvik / NRK

– Vi er blant dei fylka som har vore råka hardast av oljenedturen, og difor har vi fått økonomiske rammer til å auke bruken av tiltak, spesielt mot prioriterte grupper som ungdom og innvandrarar, seier fylkesdirektør Stein Veland i NAV.

Flest menn ledige

Tal frå NAV syner at det i februar var det 4802 personar heilt utan arbeid i Møre og Romsdal. Arbeidsløysa er no 2,3 prosent for kvinner og 4,3 prosent for menn.

I februar var det 1114 arbeidssøkjarar i ulike arbeidsmarknadstiltak. Det var 333 fleire enn i februar 2016. Til saman gjev dette ei brutto arbeidsløyse på 5 916 personar i fylket.

I landet er 3,1 prosent av arbeidsstokken arbeidsledige, Møre og Romsdal ligg litt høgare med 3,4 prosent.