– Økningen for gården vår er voldsom. Vi blør økonomisk på grunn av høye priser på kunstgjødsel, kraftfor og diesel, sier bonde Eirik Undlien.

Vi treffer Undlien på et jorde utenfor Molde, der han er i ferd med å spre møkk på ett av jordene han driver. Selv bor han på en gård 35 kilometer unna og må leie inn tankbil for å flytte på kumøkka. De økte kostnadene til kunstgjødsel gjør at Undlien og andre gårdbrukere vanner ut kumøkk og kjører dette på jordene i stedet for dyrt kunstgjødsel.

Lasse Stokke og Eirik Undlien venter på neste lass med kumøkk som skal spres på jordet. Foto: Tore Lyngvær / NRK

Voldsom kostnadsøkning

Et gjennomsnittlig gårdsbruk i Møre og Romsdal vil bruke om lag 16 tonn med kunstgjødsel i året. Prisen for dette var i 2020 litt i underkant av 50 000 kroner, mens prisen i år er steget til om lag 180 000 kroner. Sammen med økt pris på kraftfor og diesel utgjør dette en stor belastning for bøndene.

– Vi kommer til å bruke like mye penger på kunstgjødsel som i fjor, og da får vi mye mindre kunstgjødsel enn tidligere. Da må vi kompensere med mer utvanna møkk, sukker Undlien.

Norske bønder kjører nå utvannet kumøkk ut på jordene, fordi prisen på kunstgjødsel er rekordhøy. Foto: Tore Lyngvær / NRK

Lei av dugnad

– Utgiftene bare øker, og arbeidsmengden likeså. Alle skjønner at lastebilsjåføren skal ha mer betalt når dieselprisene øker, men dette gjelder ikke oss bønder. Vi får ikke økte inntekter, bare øke utgifter. Jeg begynner å bli møkklei av å jobbe på dugnad for det norske folket, sier bonde Eirik Undlien.

Undlien får støtte fra lederen i fylkeslaget, Konrad Kongshaug.

– Jeg har telefoner nesten daglig fra bønder som nå ikke har råd til å gjøre innkjøp av gjødsel, og som nå ikke vet hvordan de skal greie å høste nok for til dyra til neste vinter. Dette kommer til å resultere til sterk tilbakegang i produksjon mange steder, og gå kraftig ut over vår selvforsyning av landbruksprodukter, sier Kongshaug.

Bonde Eirik Undlien er oppgitt over høyere kostnader for gårdbrukerne i Norge. Foto: Tore Lyngvær / NRK

Kunne leve av gården

Kollega Lasse Stokke hjelper Undlien med å spre møkka på jordet utenfor Molde. Han bygde nytt fjøs på gården i 2011 og forteller om gode år fram til 2015.

– Da gikk det brått nedover. Hvis det ikke skjer noe nå, så må vi bare finne på noe annet, sier Lasse Stokke.

Bare på gården til Lasse har dieselkostnaden økt med 70 000 kroner de siste månedene.

– Det er summen av alle økningene som knekker oss, sier Lasse.

Leder i bondelaget i Møre og Romsdal, Konrad Kongshaug. Foto: Eirik Haukenes / NRK

Håper landbruksministeren forstår

– Resultatet av alle økte kostnadene er at produksjonen i Norge går ned. Det blir rett og slett mindre mat neste år, sier Undlien.

Torsdag 5. mai kommer staten med sitt tilbud til bøndene i jordbruksoppgjøret. Bøndene har allerede lagt fram sitt krav på 11,5 milliarder mer i støtte fra staten.

– Kommer ikke staten med landbruksministeren på banen med en lovnad om kompensasjon for gjødsel også til bruk i grasdyrkning, er jeg sterkt redd for en kraftig nedgang i vår selvforsyningsevne på mange landbruksprodukter, sier fylkesleder Konrad Kongshaug i Bondelaget.