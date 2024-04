Dømt til å betale oppreisning

En mann i 40-årene som er bosatt på Nordmøre er i Frostating lagmannsrett dømt til å betale 75.000 i oppreisning til datteren. Mannen var tiltalt for å ha foretatt kvalifisert seksuell handling med barn under 14 år.

I Møre og Romsdal tingrett ble han frifunnet for straffansvar og krav om oppreisningserstatning i saken. Påtalemyndigheten anket tingrettens dom.

Lagmannsrettens flertall mente at bevisene var sterke nok til å dømme mannen til å betale oppreisning. Lagmannsretten mener at mannen kan dømmes til erstatningsansvar, uten at det er grunnlag for straffansvar.