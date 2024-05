Sunndalsøra i Møre og Romsdal hadde onsdag den høyeste makstemperaturen i landet med 27,1 grader, sier vakthavende meteorolog Marit Berger.

Like etter følger Meråker i Trøndelag med 26,4 grader, og deretter Stavanger i Rogaland med 26,1 grader.

Berger legger til at Sunndalsøra ser ut til å være det eneste stedet hvor temperaturen fremdeles stiger klokka 18.

– Det er veldig deilig, men det er veldig varmt, ja, sier Ingrid Situwa Brånås Aarflot.

Venninne Ingrid Situwa Brånås Aarflot, Thea Aaker, Maiken Johnsen og Mathea Akerløkken nyter finværet i Sunndal. Foto: Mari Aandahl Kippernes / NRK

Og med den høye temperaturen i Sunndal på Nordmøre onsdag, var venninnene enige om at finværet måtte utnyttes. Da var det bare én ting å gjøre: bade.

– Det er litt uvant for oss som bor mellom de høye fjellene her. Det er som regel skygge og regn, så det er veldig deilig at det endelig er sol, sier Thea Aaker.

– Skulle gjerne hatt fri

Og da er det ikke rart at mange på Sunndalsøra var utendørs onsdag.

Erna Jorunn Hagen og kollegaene var av dem som ikke så noen andre alternativer enn å ta lunsjen utendørs.

Erna Jorunn Hagen, Vilde Strand, Ragnhild Kvalvik, Kari Røkkum, Malene Svensli nyter lunsjen ute i det fine været. Foto: Mari Aandahl Kippernes / NRK

– Det er ganske varmt på kontoret, så da er det godt å spise ute, sier Hagen med et stort smil om munnen.

Også Ingunn Thorland, Kristin Reiten og Jean-Phillipe Caauet tok med lunsjen ut.

– Jeg skulle gjerne hatt fri, men vi får utnytte lunsjen så godt vi kan, sier hun.

Jean-Philippe Caauet, Kristin Reiten, Ingunn Thorland tar også lunsjen ute denne sommerdagen. Foto: Mari Aandahl Kippernes / NRK

– Ble det litt ekstra lang lunsj i dag?

– Vi strakk den kanskje i fem minutter, sier Thorland og ler.

Men skal man tro Caauet, er ikke dette en uvanlig dag i Sunndal.

– Det er vel et av de varmeste stedene i landet som vanlig. Det bruker å være sånn, sier han og smiler.

Og det har han nok rett i. Til og med om vinteren har Sunndal tatt varmerekorder:

I januar 2020 ble det nemlig målt 19 grader på Sunndalsøra. Ordføreren sa det var en rekord med bismak.

Og i desember i fjor ble det målt 14,8 grader.