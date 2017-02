Den nye ordføreren i Ørskog: – Jeg vil at dere skal puste meg i nakken

Harstad var den eneste kandidaten og ble enstemmig valgt av kommunestyret. Han overtar etter Karen Simonnes Aanes som trakk seg av helsemessige årsaker.

Erfaren politiker

Den nye ordføreren Knut Helge Harstad diskuterer med resten av den politiske ledelsen i Ørskog før møtet i kommunestyret. Foto: Trond Vestre / NRK

Knut Helge Harstad var ordfører i Ørskog i perioden 1995-2003 og har hatt plass i formannskapet siden 2015. Det er en erfaren politikersom overtar ordførerklubba.

– Jeg ber veldig glad for den støtten jeg har fått. Det er viktig med et godt politisk klima for å løse de store politisk oppgavene vi står overfor, sa den nyvalgte ordføreren til kommunestyret.

– Jeg er kommunestyrets eldste medlem, men jeg føler meg sprek, sier 73 år gamle Knut Helge Harstad til NRK.

Trakk seg

Karen Simonnes Aanes trakk seg som ordfører etter å ha vært sykmeldt i flere perioder. Hennes situasjon fikk etterhvert stor offentlig oppmerksomhet. Blant annet gjorde varaordfører Geir Peter Aure (V) det klart at han syntes det var vanskelig å måtte steppe inn på kort varsel.

Aure varslet at han ville søke om fritak fra vervet som varaordfører, men saken ble utsatt i kommunestyremøtet tidlilg i februar. Nå er det klart at Geir Peter Aure likevel fortsetter som varaordfører.

Vil ha tilbakemeldinger

Torsdag ble det også klart at veteranen Knut Helge Harstad hadde enstemmig støtte som ny ordfører.

– Jeg vil ha tilbakemeldinger fra politikere og folk i bygda. Jeg vil at dere skal puste meg i nakken, sa Knut Helge Harstad til kommunestyret.

Det ble også valgt nytt medlem i formannskapet i Ørskog. Det blir Torill Leganger (Ap).