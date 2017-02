Knut Harstad blir ny ordfører i Ørskog

Etter at Karin Simonnes Aanes (Ap) trakk seg av helsemessige grunner, har det vært knyttet spenning til hvem som kom til å overta som ordfører etter henne.

Også varaordfører Geir Peter Aure (V) ba om fritak fra sitt verv, men denne saken ble utsatt i forrige kommunestyremøtet.

NRK vet at flasketuten etter hvert har pekt mot Olav Kjetil Sjøholt og Knut Harstad i Høyre.

Frem og tilbake

Knut Helge Harstad som var ordfører for Høyre i perioden 1995-2003, gjorde det klart torsdag ettermiddag at han hadde meldt seg inn i Senterpartiet som han var medlem av i yngre år.

Noen timer senere sier Harstad at han likevel blir i Høyre. Bakgrunn for dette er at Harstad ikke fikk rask nok tilbakemelding om hvorvidt han var Høyres kandidat. Nå har han fått svar på dette. Høyre støtter Harstads kandidatur.

Mange henvendelser

Dermed er Knut Helge Harstad den eneste kandidaten når kommunestyret skal velge ny ordfører i morgen. Også Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet har gjort det klart at de støtter Harstad.

– Det var ikke i mine tanker å stille som kandidat, men den siste tiden har jeg fått henvendelser fra folk i kommunen, og har derfor valgt å stille, sier Knut Harstad.

– Vi har hatt en ryddig og grei dialog med ham og vår gruppe støtter ham, sier Torbjørn Fylling (Frp).

Overrasket

NRK snakket med Høyres lokallagsleder i Ørskog, Frode Andresen, i ettermiddag. Han ble overrasket da han fikk høre at Harstad hadde skiftet parti.

– Jeg visste ikke at han hadde skiftet parti så dette må jeg få bekreftet av ham. Jeg trodde det var avklart at Knut Harstad var Høyres ordførerkandidat, sa Frode Andresen.

Men i løpet av ettermiddagen snakket Andresen og Harstad sammen og dermed forblir Harstad i Høyre. Torsdag kveld blir han også ordfører.