Turistene velter ut av cruiseskipene i Ålesund for tiden, men det merker ikke restaurantene noe til.

– Jeg har ikke observert noen komme inn i døra. Vi merker det egentlig ikke i det hele tatt, sier Marius Lunde Petersen, driftssjef ved restauranten Dampsentralen og Pir.

Marius Lunde Petersen, driftssjef ved Dampsentralen og Pir i Ålesund, mener man bør satse på turister som er der over flere dager. Foto: Berge Myrene / NRK

Cruiseturismen har tatt seg opp, og 2022 ligger an til å bli et rekordår for næringa. 4 millioner passasjerer er ventet til Norge i løpet av året.

Denne turismen er kjent for å slippe ut mye Co₂, men lite penger der de kommer på besøk.

Avgift på havnene

Professor Svein Larsen ved universitet i Bergen har forsket på turisme i mange år, og konstaterer én ting:

– Cruiseturistene er de som legger igjen minst penger av alle turister.

Larsen sier årsaken til det er åpenbar; at de er på all inclusive-reise og har betalt alt på forhånd.

– Cruiseturister legger ikke igjen penger noen steder. Hvis det koster penger å gå inn på et museum, går de ikke inn der. De går ikke på kafeer, konserter, barer eller restauranter, sier Svein Larsen, professor ved Universitet i Bergen. Foto: Silje Katrine Robinson / Khrono

Han mener myndighetene bør se nærmere på hvilke tiltak som kan gjøres for at det skal lønne seg å ha cruiseturister på besøk. En løsning kan være avgift på havnene, men det igjen kan føre til at cruiseturistene ikke kommer, sier han.

– Men det vil ikke være galt for oss. Det vil være mye bedre for oss med flere landturister og færre cruiseturister, sier han og legger til:

– På en annen side er det heller ikke riktig. Noen steder har man innført sånne avgifter, og det har overhodet ikke påvirket tilstrømmingen av cruiseturister.

– Vi satser på alle turister. Vi tar imot alle og ønsker alle hjertelige velkommen – om de kommer med bil, sykkel, fly eller båt, sier reiselivssjef ved destinasjon Ålesund og Sunnmøre, Tom Anker Skrede. Foto: DESTINASJON ÅLESUND & SUNNMØRE

– Alle er velkommen

Reiselivssjef Tom Anker Skrede, sier alle slags turister er hjertelig velkommen.

– Cruiseturistene har med seg bopelen sin, men de bruker penger i land på aktiviteter, utflukter og attraksjoner, på lik linje med de som bor på hotell.

Det avviser professor Larsen. Han sier hotellturistene er de som legger igjen mest penger.

Skrede sier likevel at miksen av ulike gjester gjør at de får et godt og bærekraftig reiseliv.

– Det viktigste vi gjør er å sørge for at de som kommer hit blir her lenger. At de bruker hele regionen og bruker mer penger – det er god og bærekraftig utvikling for reiselivet.

I dag kunne man se disse to cruiseskipene i Ålesund. Foto: Berge Myrene / NRK

Driftssjef Lunde Petersen, som ikke har sett noe til cruiseturistene, mener man burde prøve å ha en jevn strøm av turisme – og turister som er der over flere dager.

– Jeg tenker man bør satse på gjester som er her over flere dager og som bruker det samme tilbudet som lokalbefolkninga for øvrig bruker.

MERKNAD: I en tidligere versjon av saken sto det at Skrede mente cruiseturister la igjen like mye som andre turister. Det var en feil. Skrede sa at de legger igjen penger, slik som andre turister, men Skrede var tydelig på at cruiseturistene bruker mindre penger i Norge enn de som bor på land.