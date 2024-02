Kristin K Devold, NHO Reiseliv

– Vi er svært kritisk til at det skal greiast ut ei ekstra avgift på overnatting på hotell. Det er den typen overnatting vi treng meir av, ikkje mindre av. Heile premissen for besøksbidrag handlar om avgrense overturisme. Dette er knytt til cruiseilandsstigninger, eller bubilar som skaper parkeringsstrengsel. Dette forslaget treffer ikkje denne gruppa, men rammar dei som skaper verdiane og arbeidsplassane i norsk reiselivsnæring. Det regjeringa foreslår er det stikk motsette av alle dei faglege råda som er spelt inn bla gjennom Reisemålsutvalgets oppfordring. Det vi lever av er dei som overnattar på hotell, og bidraget frå dei som skaper trengselen er mykje mindre. Dette er berre nok ein skatt frå regjeringa på dei som skaper verdiar og arbeidsplassar, og bidrar ikkje til eit berekraftig reiseliv.

Audun Pettersen, bransjedirektør for reiseliv i Virke

– Vi er prinsipielt for at det blir etablert ei form for besøksbidrag i Noreg, men det er vanskeleg for oss kommentere på eit forslag vi ikkje har sett. Når det er sagt så forventar vi at det kjem eit forslag som er lokalt forankra, heimla i ei nasjonal forskrift og som blir prøvd ut på nokre reisemål med prinsipp om. Midlane må berre brukast til kunderetta fellesgode og berekraftig besøksforvaltning av sårbare lokalsamfunn, natur- og kulturressursar i tråd med nasjonale, regionale og lokale føringar for ressursforvaltning- og områdeutvikling. Dette omfattar også varetaking av prinsippa for allemannsretten.

Arne Glenn Flåten, leiar i Vesterland Feriepark

– Vi er glad for at turistskatten også gjeld privat utleige og camping. At han og er i kombinasjon cruise er positivt. Parkering er eg meir usikker på. Det viktige her er at skatten som blir kravd inn berre brukast der han blir kravd inn, og at den ikkje går i statskassa for deretter å bli smuldra opp i pengestøtte til nasjonale og regionale reiselivsprosjekt. Skatten må gå uavkorta til direkte tiltak som gagnar dei områda der turismen er stor.

Unn Kristin Olsen, leiar i Parat – ein YS organisasjon

– Vi er generelt i mot auka skattar på turisme. Vi meiner gunstig norsk valuta, kombinert med attraktive destinasjonar, gir grunnlag for at reiselivsbedriftene allereie i dag har høve til å hente ut auka inntekter. Parat har samtidig forståing for eit behov for tilrettelegging av infrastruktur som toalettkapasitet, parkering med meir på attraktive turiststader. Der turiststadene får høve til å krevje inn «besøksbidrag» må vi vere sikre på at desse pengane faktisk blir øyremerkte turisttiltak, og ikkje berre blir ei ny inntektskjelde for andre kommunale behov.

Marita Lindvik, Visit Nordfjord

– Det som er sikkert, er at ei omstilling er nødvendig på fleire frontar. Turiststraumane medfører eit behov for heilskapane styring og langsiktig planlegging for handtering av turismen hos regionale og lokale aktørar. Nordfjord er eit reisemål som ønsker å vere i forkant og planlegge for ei berekraftig utvikling. For å gjennomføre dette treng vi midlar til såkalla fellesgodefinansiering. Prinsipielt er vi derfor for å innføre eit besøksbidrag i Noreg. Både norske og internasjonale gjester er vande til å betale dette i utlandet. Føresetnaden er sjølvsagd at midlane blir brukte til tiltak som kjem dei besøkande til gode. Utfordringa er å få til ei løysing der innkrevjinga skjer på ein måte som gjer at alle besøkande bidrar.