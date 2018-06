Bøter til utenlandske sjåfører hoper seg opp

Dette er et problem, mener Kjellbjørn Riise Johansen ved Møre og Romsdal politidistrikt.

PROBLEMATISK: – Vi vet at en del utnytter systemet, sier Kjellbjørn Riise Johansen ved Møre og Romsdal politidistrikt. Foto: Remi Sagen / NRK

– Det blir selvsagt tatt foto av kjøretøyet og kjennemerket, men vi har ikke noen direkte tilgang til motorvognregistere fra alle land. Dette gjør at bøtene blir stående ubetalt i våre system inntil vi kan identifisere eier av bilen.

I en storkontroll på Ørskogfjellet på Sunnmøre stoppet politiet tilsammen 3.400 kjøretøy der en rekke utenlandske vogntogsjåfører hadde utestående fotoboksbøter på tilsammen 55.000 kroner.

– En del utnytter systemet

Johansen forklarer at det er ikke før i en eventuell stikkkontroll at de har mulighet til å ta de med utestående bøter.

– Vi har opplevd at enkelte utenlandske yrkessjåfører har hatt opptil 20 ubetalte fartsbøter hver. Vi vet også at en del av disse utnytter dette systemet og ikke tar hensyn til fartsgrensa fordi de vet at vi ikke får tak i dem likevel, sier Johansen.

– Inntil det kommer et felles europeisk motorvognsregister så vi kan identifisere alle kjennemerker som begever seg, forblir dette en utfordring.

– Saker går ut i intet

Hvert år blir det registrert rundt 120 000 fartsovertredelser totalt i Norge. Har utenlandske sjåfører flere enn fem bøter kan politiet ta ut en etterlysning av personen.

UTFORDRENDE: Politioverbetjent ved politiets ATK-senter, Tove Storvik sier det er vanskelig å ta alle. Foto: Politiet

Politioverbetjent Tove Storvik i politiets ATK-senter på Farstad forteller likevel at det i fjor ble henlagt 15.000 saker med ikke-skandinavisk bil og sjåfør.





– Utenlandske kjøretøy har jo ikke noe register i Norge. Da får vi ikke fulgt opp med brev eller ved å ringe til vedkommende, og det fører jo til at saker går ut i intet.

Storvik sier bøtene hoper seg opp hos utenlandske sjåfører som er her i forbindelse med langtransport.

– Situasjonen er helt håpløs

Nestleder i Justiskomiteen, Jenny Klinge (Sp), mener det er et problem og frykter situasjonen kan gå på trafikksikkerheten løs.

HÅPLØST: Jenny Klinge i Senterpartiet frykter for trafikksikkerheten på norske veier. Foto: Ragne B. Lysaker / Senterpartiet

– Situasjonen er helt håpløs. Det er jo ille at utenlandske sjåfører skal få en konkurransefordel fordi de kommer seg fortere frem. Dette vil jo i praksis føre til at utenlandske sjåfører ikke trenger å bry seg om fartsgrensa på samme måte som oss andre, noe som kan skape flere farlige situasjoner i trafikken, sier Klinge.

Leder i Transport- og kommunikasjonskomiteen, Helge Orten (H) enig i og vil følge dette videre til samferdselsdepartementet.

Helge Orten (H) er leder i Transport- og kommunikasjonskomiteen og ønsker å få til en løsning på dette. Foto: Terje Heiestad / Stortinget

– Et felles europeisk register vil føre til en mer effektiv innkreving av fartsbøter, og det tror jeg de europeiske landene også vil være tjent med, sier Orten.

På mandag sendte Klinge et spørsmål til Samferdselsminister Kjetil Solvik-Olsen hvor hun spurte om han vil ta grep om situasjonen.