Børsnotering er målet for Kleven

– En del av avtalen er at Kleven skal på børs når vi får stabilisert verftet slik at det kommer på rett kjøl, sier investor Åge Remøy. Han er en av dem som nå går inn med til sammen 300 millioner kroner.

Hvor lang tid det tar før det blir en børsnotering, det vil ikke Remøy si noe mer om. Han understreker at det nå først og fremst handler om at økonomien må komme på plass og at verftet skal tjene penger igjen.

Mange puster lettet ut

– Vi har en lang historie med Kleven. Verftet har bygd 18 offshoreskip og flere fiskebåter for oss. Nå er det også mange leverandører som puster lettet ut, og er glade for at det kommer en løsning, sier Remøy.

Investor Åge Remøy har tro på lønnsomhet for Kleven. Foto: Arne Flatin / NRK

Kleven har en stor ordrebok, og Remøy tror inntjeningen vil bli god de nærmeste årene. Problemet er at selskapet har tapt penger den siste tiden. Den økonomiske nedturen startet for alvor da et Malaysisk selskap ikke klarte å betale for et konstruksjonsskip til nesten en halv milliard kroner

Løsningen for Kleven innebærer altså at Hurtigruten og selskapets eiere, Petter A. Stordalen og britiske TDR, blir største aktør med en andel på litt over 40 prosent. Resten kommer fra John Kleven AS, H-Invest AS, Åge Remøy og Magnus Roth gjennom InYard Invest, det familieeide tyske selskapet Lürssen-Group og investoren Per Lillebø.

Om Kleven Verft Ekspandér faktaboks Kleven er landets største norskeigde skipsbyggingskonsern.

er landets største norskeigde skipsbyggingskonsern. Konsernet byggjer og utrustar store og teknologisk avanserte offshorefartøy og andre typar fartøy for norske og internasjonale kundar.

byggjer og utrustar store og teknologisk avanserte offshorefartøy og andre typar fartøy for norske og internasjonale kundar. Kleven har dei siste åra flytta ein større del av byggeprosessen heim til Noreg, og har med dette gått mot straumen i norsk skipsbygging.

har dei siste åra flytta ein større del av byggeprosessen heim til Noreg, og har med dette gått mot straumen i norsk skipsbygging. Konsernet har to verft: Kleven Verft AS i Ulsteinvik og Myklebust Verft AS i Gursken i Sande kommune.

Klevenfamilien mister kontrollen

Familien Kleven mister altså kontrollen over familiebedriften. Nåværende styreleder Kjersti Kleven, er likevel helt klar på at det vil være vesentlig lokal innflytelse over verftet også i framtida.

Styreleder i Kleven, Kjersti Kleven lover lokal innflytelse også i framtida. Foto: Olav Thokle

Familien vil fremdeles ha en stor eierandel, og det blir ingen enkeltinvestor som eier over femti prosent av selskapet. Detaljene rundt dette blir offentliggjort en gang i neste uke.

– Vi har nå fått på plass gode og langsiktige investorer. GIEK og bankene har gitt positive signaler, så dette skal nok gå i orden, sier styreleder Kjersti Kleven.

Grytten glad for lokal løsning

Økonomiprofessor Ola H. Grytten er glad for at det ble en løsning der lokale investorer spiller en vesentlig rolle.

Økonomiprofessor Ola Honningdal Grytten er glad for lokal løsning. Foto: Helge Skodvin / Pressefoto

– De som kommer inn har en stor kapitalbase og alle er interessert i at det går bra med Kleven, sier Grytten.

Han mener at det som skjedde med Farstadrederiet har ført til større årvåkenhet når det gjelder å ta vare på lokalt næringsliv. For Farstad så kom de lokale løsningene inn for seint. Det endte som kjent med nesten total utflagging,

– Nå er det selvfølgelig også slik at det er vanskeligere å flytte et verft enn et rederi. Det har selvfølgelig også gjort det enklere å unngå at selskapet skulle forsvinne ut av den maritime klyngen på Sunnmøre, sier Grytten.