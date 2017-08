– Det som skjer i den maritime klyngen er en trussel

Verftet Kleven i Ulstein går i underskudd og hos rederiet Solstad Farstad må de nå gi slipp på 37 ansatte i Ålesund og 7 i Fosnavåg, på grunn av oljekrisen.

– Det som skjer nå er så mye og så brutalt at dette er en trussel for hele den maritime klyngen på Nordvestlandet. Det kommer folk utenfra og kan kjøpe opp for kanskje en veldig billig penge. De eierne på Nordvestlandet taper da store penger, sier økonomiprofessor Ola Grytten ved Norges handelshøyskole.

– Skal mer til å få igjen arbeidsplasser

Kleven verft tapte 570 millioner kroner i 2015 og 2016. For å få ny byggelånsfinansiering til å bygge de to ekspedisjonsskipa som Hurtigruten har bestilt, er Kleven avhengig av ny kapital.

Økonomiprofessor ved Norges handelshøyskole, Ola Grytten. Her på fiskerikonferansen «The Next Wave» tidligere i år. Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK

– Kleven har tatt på seg oppdrag som ikke har vært lønnsomt, i en desperasjon for å holde hjulene i gang. Så greier man rett og slett å ikke betale regningene sine og trenger frisk kapital utenfra. Det negative er tydelig da at man har veldig lett for å flytte og legge ned arbeidsplasser i distriktet, sier Grytten.

Farstad Shipping ble hardt rammet av krisen i oljenæringen og trengte nye investorer. Kontoret var inntil i vår hovedkontor for Farstad Shipping, før det ble slått sammen med Solstad-rederiet med hovedkontor på Karmøy.

– Man ser disse rederiene som går på en smell og blir flagget bort fra regionen. Så har du verfta som viser en utrolig omstillingsevne, men likviditeten der er skviset på grunn av store tap. Om verft flytter ut, skal det mer til å få igjen arbeidsplassene. Der er den store faren i dag, sier Grytten.

Tror den maritime klyngen kan bli utvannet

Selv om krefter utenfra kommer inn og kjøper seg inn i den maritime klyngen, kan lokale krefter være en redning, mener Grytten.

– Det er ikke lett å skaffe risikokapital hos andre som bærer risiko selv. Nå ser vi blant annet det som skjedde med Volstad rederi, der banken og Sævik-familien gikk inn, og de fikk beholde rederiet på Sunnmøre. Det finnes muligheter lokalt, men det ikke er sikkert man kan løse alt lokalt.

– Hvordan tror du bildet kan bli i fremtiden?

– Jeg tror at Nordvestlandet kommer til å lande på bena, men jeg tror også at Nordvestlandet risikerer at det hegemoniet man har hatt i den maritime klyngen kommer til å være utvannet. For at man skal greie at det fantastiske miljøet består, så må lokale krefter samle seg og se hva de kan gjøre for å berge det, sier Grytten.