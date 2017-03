Ber kommuner sikre eiendommer for allmenn jakt

Norges jeger- og fiskerforbund ber kommunene ta ansvar når Statskog selger seg ut av Møre og Romsdal. Forbundet vil at kommunene skal kjøpe eiendommene for så sikre at folk flest fremdeles kan jakte.

– Det er at politikerne i en budsjettprosess setter av penger til å kjøpe arealet, og gjør terrenget allment, både på jakt- og fiskerettigheter, sier Åsa Fredly fra Norges jeger- og fiskeforbund i Møre og Romsdal.

Kristiansund sikrer eiendommer

Åsa Fredly, ved Norges jeger- og fiskeforbund, vil at kommunene tar ansvar og kjøper terreng som Statskog selger i Møre og Romsdal. Foto: Eirik Haukenes / NRK

Kristiansund kommune har sikret seg eiendommene som Statskog har solgt, noe som NJFF nå ber andre kommuner i fylket gjøre.

– I de områdene er det opplæringsjakt, og en liten del av tiden brukes til jakt for allmennheten, forteller miljøvernleder i Kristiansund kommune, Aud Stølen.

Tirsdag kunne NRK fortelle at Statskog er i gang med å selge den 16. eiendommen i Møre og Romsdal, og jegerne merker at det er vanskelig å få slippe til.

– Dette skal ikke være en rikmannssport. Det skal være en mulighet for alle sammen å få slippe til, uten at det skal koste skjorta, sier jeger Pål Rossvoll.

Sotå til salgs

Sotå i Molde er den 16. eiendommen Statskog selger i Møre og Romsdal, til en prislapp på 3,7 millioner kroner.

– Nå har vi snart ikke areal igjen for allmennheten, så dette skulle vi gjerne ha beholdt, sier Fredly.

På lista over statseide skogseiendommer i Møre og Romsdal, står no kun tre igjen. To i Molde, og en i Gjemnes. At kommunene går inn og kjøper områdene er en mulighet for å redde resten av allmennjakten.

De to jegerne Morten Hammerås og Pål Rossvoll har allerede mistet flere av sine gamle terreng, etter oppkjøp.

– Det som er virkelig synd med utviklingen er at det blir mer og mer privatisering. Det er veldig leit, sier Hammerås.