Stadig vanskeligere for jegere å få jakte lokalt

Lufting i lokalt terreng er alt dem kan gjøre i nærområdet. Når jakta starter, må jegerne reise langt.

– Det har med tilgjengelighet å gjøre. Det høres kanskje rart ut, men det er veldig enkelt å jakte i Sverige, sier jeger Morten Hammerås.

Føler seg presset ut

14 timer i bil er altså enklere enn å få jakte i nærområdet. For noe har skjedd i Møre og Romsdal de siste seks årene.

– Jeg føler at vi blir bare presset mer og mer, og vi må reise lenger og lenger unna for å komme til, sier jeger Pål Rossvoll.

Åsa Fredly, ved Norges jeger og fiskerforbund i Møre og Romsdal. Foto: Eirik Haukenes / NRK

Sotå er et jaktterreng i Molde kommune, som er eid av Statskog. Området er derimot lagt ut for salg. Det er nummer 16 i rekken av eiendommer Statskog kvitter seg med i Møre og Romsdal.

– Erfaringene er at vi mister tilgangen på jakt og fiske for allmennheten. Ofte blir det et mer dyrere og eksklusivt tilbud, sier Åsa Fredly ved Norges jeger og fiskerforbund i Møre og Romsdal.

Over 80 % av eiendommer til private

Et av formålene Statskog har, er å gjør jakt og friluftsliv tilgjengelig for folk flest. Men for å effektivisere driften, har de solgt 187 eiendommer rundt omkring i landet. Over 80 prosent er solgt til private.

Carl Petter Wister, arronderingssjef i Statskog. Foto: Eirik Haukenes / NRK

– Statskog kjøpte Orkla skogeiendommer i 2010, som ble vedtatt i Stortinget. Og som en del av forutsetningen for det kjøpet, skulle vi da selge spredtliggende skogseiendommer over hele landet, forteller arronderingssjef i Statskog, Carl Petter Wister.

Totalt sett har Statskog vokst seg større, men all ny skog ligger på Østlandet.

– Det hjelper oss lite, sier Fredly.

– Samfunnsansvaret de tar på seg er å sikre tilgangen til alle. I Møre og Romsdal selges det ut bare mer og mer. Til slutt vil ikke Statskog sitte igjen med noe. Så da gjelder kanskje ikke det samfunnsansvaret for Møre og Romsdal tenker jeg, sier Hammerås.