Bekymret for mindre aktivitet

Sorenskriver i Søre Sunnmøre tingrett, Elisabeth Wiik, frykter at endringene i domstolsstrukturen vil føre til mindre aktivitet i Volda. Frp og regjeringspartiene har sikret flertall for den omstridte domstolsreformen. 60 tingretter blir redusert til 23 tingretter. Det er i dag 69 rettssted, og de skal bestå som i dag. Wiik er ikke overrasket over at forslaget går gjennom, men er bekymret for hva det vil føre til for Volda sin del.