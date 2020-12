Flertall for domstolsreformen

Frp og regjeringspartiene har sikret flertall for den omstridte domstolsreformen. Avtalen innebærer også en budsjettøkning på 40 millioner ekstra kroner. Reformen vil redusere 60 tingretter og 69 rettssteder til 23 tingretter, men beholde samme antall rettssteder. Antall jordskifteretter skal reduseres fra 34 til 19. Ingen arbeidsplasser skal etter planen legges ned, men flere ordførere og politikere har vært redd for at arbeidsplasser vil forsvinne fra distriktene. Jenny Klinge, justispolitisk talsperson for Senterpartiet, har vært motstander av reformen og mener Frp med dette svikter domstolene.