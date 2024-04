Avfallsbedrifta Miljøservice Eide har i ei årrekke vore i staten sitt søkelys. Tusenvis av tonn med søppel skal ha hopa seg opp utan at bedrifta blei stoppa.

NRK avdekte nyleg at bedrifta fekk tvangsmulkt og gebyr for fleire hundre tusen kroner, men at nesten ingenting blei betalt.

– Eg meiner at dei burde ha blitt stansa allereie i 2012. Då var det rimeleg klart at det hadde begynt å hope seg opp med avfall, seier avfallsekspert Einar Bratteng.

Han held på med ein doktorgrad i miljørett ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo, og har tidlegare skrive bok om avfallsrett.

Saka om Miljøservice Eide, som tidlegare har blitt omtalt som ein av Noregs største miljøskandalar i sitt slag, er han godt kjent med.

– At det har vore store problem med denne bedrifta, har vore ei kjent sak i avfallsbransjen i minst ti år, seier han.

Allereie i 2012 sende Statsforvaltaren i Møre og Romsdal ut eit varsel til Miljøservice Eide, der dei truga med stans. Men det blei ikkje gjort noko vedtak.

Nokre månader seinare blei løyvet som gjorde at bedrifta kunne ta imot 20.000 tonn søppel kvart år, foreslått endra til 2000 tonn. Det finst ikkje dokumentasjon på at løyvet faktisk blei endra.

I åra som kjem held Statsforvaltaren fram med å registrere avvik og gi pålegg.

Avvik etter tilsyn hos Miljøservice Eide gjennom åra Det har vore ei rekkje tilsyn hos Miljøservice Eide gjennom åra, i regi av Fylkesmannen/Statsforvaltaren i Møre og Romsdal. Tilsyna har avdekt fleire avvik, som ikkje har blitt lukka. Kjelde: tilsynsrapportar frå Fylkesmannen/Statsforvalteren Møre og Romsdal frå 2005-2020. Handtering og lagring av avfall er ikkje i samsvar med løyvet. Ingen kontrollmålingar av oljeinnhald i utslepp frå oljeutskillaren. Lagring av farleg avfall i strid med forskriftskrava.

Ikkje tilfredsstillande lagring av farleg avfall. Verksemda utfører ikkje tilfredsstillande risikovurdering av aktivitetane sine med tanke på risiko for ytre miljø.

Manglande inngjerding. Lagring på utett dekke. Avfall tilfeldig plassert på området og også på grunn som er eigd av andre. Det er ikkje stilt garanti eller annan finansiell tryggleik. Det er ikkje målt oljeinnhald minst fire gonger i året frå oljeutskiller.

Samme avvik som sist: Området er framleis ikkje fullstendig inngjerda og lagring skjer på utett dekke, som før. Avfall tilfeldig plassert på området og også på grunn som er eigd av andre. Det er ikkje stilt garanti eller annan finansiell tryggleik. Det er ikkje målt oljeinnhald minst fire gonger i året frå oljeutskiller.

Fleire krav er framleis ikkje oppfylt: krav om inngjerding, tette flater under avfall, ikkje utført måling av oljeutslepp. Ikkje etterkome krav om opprydding i lagra avfall på anlegget.

Fleire krav er framleis ikkje oppfylt: krav om inngjerding, tette flater under avfall, ikkje utført måling av oljeutslepp. Pålegg om at bedrifta legg fram tiltaksplan for å innfri tidlegare krav. I tillegg pålegg om å analysere og sortere avfall, og plan for å rydde opp mellom anna gamalt trevirke, bilvrak m.m.

Rydding av eitt av områda på anlegget er ikkje fullført.

Varsel om stans i mottak av avfall/ trekking av løyve på bakgrunn av det som Fylkesmannen omtalar som grove brot på vilkåra i løyvet.

Fleire av oppfølgingpunkta frå 2011 er ikkje gjennomført, ikkje framlagt plan for korleis dette er tenkt gjort. Krav om at maskiner og bilvrak må fjernast og leverast til godkjent mottak. Krav om oppsetting av gjerde.

Ny frist til mai/september 2015 med å fjerne diverse avfall både frå eigen og kommunen sin grunn, sette opp gjerde, sortere på tett dekke.

Verksemda har ikkje fjerna gamalt avfall, og lagrar ikkje alt innanfor sin eigen port.

Verksemda har ikkje fjerna gamalt avfall frå eitt av områda.

Verksemda har framleis ikkje fjerna gamalt avfall frå eitt av områda.

Ny frist for pålegg om opprydding og fjerning av gamalt avfall. Oljeutskiljaren virkar ikkje.

Det er framleis restar av gamalt avfall i anlegget. Ikkje underskrive dokument for finansiell sikkerheit for anlegget.

Store mengder gamalt avfall i anlegget. Farleg avfall blir lagra utandørs utan sikring. Verksemda manglar dokumentasjon på utslepp til vatn. Området er prega av forsøpling og manglar inngjerding.

Framleis er det store mengder gamalt avfall i anlegget. Farleg avfall blir lagra utandørs utan sikring. Området er prega av forsøpling og manglar inngjerding.

Framleis er det store mengder gamalt avfall i anlegget. Farleg avfall blir lagra utandørs utan sikring. Området er prega av forsøpling og manglar inngjerding.

Store mengder avfall lagra i anlegget. Deler av anlegget er blokkert for tilkomst. Verksemda manglar miljørisikoanalyse som omfattar brann i anlegget.

Store mengder brennbart avfall. Avfall utanfor anlegget sitt område. Tilsette frå Statsforvaltaren fekk ikkje tilgang til anlegget, som var låst.

Statsforvaltaren trekkjer tilbake løyvet om drift og varslar stans i bedrifta umiddelbart. Kort tid etter slår bedrifta seg konkurs. Vis mer

Slo seg sjølv konkurs

Først i juni 2020 vedtek Statsforvaltaren at løyvet skal trekkast tilbake. Då hadde Miljøservice Eide fått tre år på seg til å rydde opp, utan at Statsforvaltaren var fornøgd med resultatet.

I vedtaket går det fram at problema har hopa seg opp over mange år: «Den opphavlege fristen for å tømme anlegget for lagra avfall, var 31.12.2008, og framleis ligg det langtidslagra avfall på området.»

Nokre månader seinare slår bedrifta seg sjølv konkurs. Då blir Statsforvaltaren sittande igjen med ansvaret og rekninga.

Meiner staten har svikta

Bratteng meiner at Statsforvaltaren både kunne og burde ha stoppa bedrifta på eit tidlegare tidspunkt.

– Det er jo heilt klart at det er brot på løyvet her, og det er grunn til å kalle det tilbake, seier han.

Han fortel at Statsforvaltaren ikkje har mangla tvangsmiddel i saka.

– Det er opplagt at dei har svikta i oppfølginga av bedrifta, seier han.

Avfallseksperten er tydeleg på at det primære ansvaret ligg hos verksemda som har brote vilkåra, men han seier at akkurat denne saka er litt spesiell:

– Statsforvaltaren har eit medansvar fordi det har fått lov å utvikle seg så lenge.

– Ei tung sak

Christian Dahl, underdirektør på seksjon Forurensing hos Statsforvaltaren i Møre og Romsdal, er ikkje ueinig i at dei burde har gripe inn tidlegare.

– Det er jo eigar og drivar sitt ansvar å drive lovleg, så skal vi følge opp forureiningslovbrot når vi avdekker det. Men vi ser jo i ettertid at vi kanskje burde brukt tyngre verkemiddel tidlegare.

– Kvifor blei det gitt så mange sjansar før det blei stopp?

– Som eg sa tidlegare ville vi kanskje reagert raskare i dag. Vi ville reagert raskare i dag, svarer Dahl.

– Kvifor blei det ikkje stopp før i 2020, då?

– Fordi det har vore ei tung sak. Vi har gjennomført veldig mange tilsyn i denne saka, meir enn i noko anna bedrift i Møre og Romsdal. Det har vore ei tidkrevjande og tung sak som vi har brukt utruleg mykje ressursar på.

Fire år etter at drifta stansa og konkursen var eit fakum, er oppryddingsarbeidet langt frå ferdig. Så langt skal det vere henta ut rundt 10 prosent av det Statsforvaltaren har estimert ligg på området. Målet er at oppryddinga skal vere ferdig neste år.

– Men det er avhengig av finansiering. Til no har vi brukt rundt ti millionar kroner, seier han.

Hadde ikkje pengar

Advokat Edvard Eide skriv i ein e-post til NRK at den tidlegare daglege leiaren innser at han var for optimistisk med tanke på å få til lovleg drift rundt 2012.

Han peikar på at det også var ein brann i anlegget i 2009 som gjorde ting vanskeleg.

– Tilsynsrapportane viser at Miljøservice Eide ikkje dreiv etter løyvet dei hadde fått. Kva er grunnen til det?

– Drifta under Miljøservice Eide AS skjedde på grunnlag av gitte løyve frå Fylkesmannen, skriv Eide.

– Statsforvaltaren har gjennom fleire år gitt bedrifta fleire pålegg om at det skal ryddast. Kvifor blei ikkje det gjort?

– Det korte svaret er manglande økonomi, skriv Eide.

Under etterforsking

Øystein Folden, som er fylkessekretær i Naturvernforbundet, har lenge vore kritisk til at bedrifta fekk halde på så lenge.

Han trur mykje kunne sett annleis ut dersom det hadde blitt tatt tak i for mange år sidan.

– Det som kanskje var mogleg å resirkulere i 2010 har mista kvalitet, så no er det berre problem igjen, hevdar Folden.

Politiet etterforskar den tidlegare daglege leiaren av selskapet. Han er blant anna sikta for brot på forureiningslova. Det er venta tiltale om kort tid.

I oktober bekrefta politiet at saka i utgangspunktet var ferdig etterforska og at den var sendt over til statsadvokaten. Men saka blei då sendt tilbake til politiet for vidare etterforsking.