Politiet har i lang tid etterforska påstandane om alvorleg miljøkriminalitet på søppelmottaket i Midt-Noreg. Her blei fyllinga stadig større, og skal til slutt ha hatt mange tusen tonn skrot.

No er han som var dagleg leiar tiltalt for miljøkriminalitet, økonomisk kriminalitet og brot på straffelova.

– Dette er alvorleg. Han har over ein 20-års-periode stadig lagra meir og meir avfall, som han hadde plikt til å sende vidare til andre som skulle behandle avfallet, seier statsadvokat Magne Nyborg.

– Er det funne forureining?

– På enkelte stader, men vi har ikkje sett det som nødvendig eller mogleg å finne ut konkret kva som har skjedd av forureining, seier Nyborg.

Statsadvokat Magne Nyborg. Foto: Marius André Jenssen Stenberg / NRK

Statsadvokaten i Møre og Romsdal seier at folk som leverte avfall til avfallsmottaket handla i god tru, og trudde avfallet blei handtert slik det skulle.

Avviser straffskuld

Ifølgje tiltalen har den tidlegare daglege leiaren ulovleg lagra avfall i 20 år på avfallsanlegget i Eide, og også fleire år på eit tilsvarande anlegg i nabokommunen Averøy.

Han var ført opp ikkje berre som dagleg leiar, men samtidig også styreleiar og eineaksjonær i selskapa.

Statsadvokaten har også tiltalt mannen for å ha sendt feilaktige rapportar om forholda til Statsforvaltaren, og meiner han må straffast for å ikkje ha meldt oppbod fleire år før selskapet i Eide gjekk konkurs.

– Han meiner tiltalen byggjer på uriktig faktum, og det er spørsmål om lovbruken er korrekt, seier Edvard Eide, som er mannen sin advokat.

Han seier det ikkje er naturleg for klienten hans å vedgå straffskuld for det han er tiltalt for.

Edvard Eide er advokat for mannen som no er tiltalt. Foto: MARI AANDAHL KIPPERNES / NRK

Peika på avvik i fleire år

Forureiningssaka i Møre og Romsdal har blitt kalla landets verste i sitt slag, og hovudmannen bak har vore i søkelyset til miljøstyresmaktene over lang tid.

Men først etter at inspektørar over fleire år hadde påpeikt fleire avvik, blei drifta til avfallsanlegget i Eide avvikla i 2020.

Då blei løyvet trekt tilbake, bedrifta slo seg konkurs og politiet starta etterforsking.

Statsforvaltaren har fått kritikk frå fleire hald for manglande kontroll med bedrifta.

Statsadvokat Magne Nyborg seier dei har konsentrert etterforskinga rundt han som no er tiltalt, og ikkje retta den mot Statsforvaltaren sine folk.

– Uansett kritikk, så har han som konsesjonshavar ei eiga plikt til å sjå til at reglane blir følgt.

– Men har ikkje også saksbehandlarane hos Statsforvaltaren gjort noko gale?

– Det er mogleg, men det var ei så omfattande sak at ein måtte avgrense den. Her har vi konsentrert oss om den som faktisk har forurensa, seier Nyborg.

Ifølgje tiltalen kan det bli aktuelt for statsadvokaten i Møre og Romsdal å legge ned påstand om at mannen må betale tilbake inntekter han har skaffa seg, i tillegg til erstatning. Han kan også miste retten til å drive verksemd.

Forureining ved Miljøservice Eide før det blei rydda. Foto: Trine Jørgensen Aandahl / NRK

Hopa seg opp med søppel

Søppelet inne på anlegget skal ha hopa seg opp dag for dag. Firmaet skal ikkje ha klart å handtere avfallet som kom inn til anlegget.

Til slutt skal det ha blitt så mykje at sjølv store lastebilar ville brukt nesten ni døgn på å tømme området, dersom dei klarte å køyre ut eit lass kvart tiande minutt døgnet rundt.

Mye av søplet er allerede fjernet, men fortsatt ligger mye igjen. Eirik Haukenes/NRK Luftfoto

Kan koste 50 millionar å rydde opp

Tilsette hos Statsforvaltaren har tidlegare rekna ut at oppryddinga kan kome til å koste rundt 50 millionar kroner. Så langt tyder mykje på at dette må betalast av det offentlege.

Oppryddinga har så vidt begynt, fire år etter at drifta stansa og konkursen var eit fakum. Så langt skal det vere henta ut rundt ti prosent av det Statsforvaltaren har estimert ligg på området. Målet er at oppryddinga skal vere ferdig neste år.