Den tidlegare daglege leiaren vil ikkje sjølv snakke med NRK, men viser til advokaten sin. Advokat Edvard Eide representerer den tidlegare daglege leiaren i Miljøservice Eide.

1. Statsforvaltaren i MR opplyser at det blei skrive ut tvangsmulkt i 2009 på 250 000 kroner på grunn av manglande opprydding, men at den mulkta aldri blei betalt. Kva er grunnen til det?

Svar: Tvangsmulkten gjaldt forhold under driften av selskapet som gikk konkurs i 2008. Miljøservice Eide AS fikk starte opp for rydding og videre drift, men ble møtt med tvangsmulkten som ekstra byrde. Ifølge NN (namnet er tatt bort av NRK) ble mulkten aldri fulgt opp med tvangstiltak, skriv advokat Eide i ein epost til NRK.

2. Miljødirektoratet opplyser at svært mange av gebyra for inspeksjoner gjennom årene aldri blei betalt. Kva er grunnen til det?

3. Tilsette hos statsforvaltaren har uttalt at dette truleg kan vere den største forureningssaka i sitt slag - og at det kan koste 50 mill å rydde opp på tomta til Eide Miljøservice. Meiner de at det er rett at det offentlege skal ta rekninga?

Advokaten svarar ikkje konkret på spørsmål 2 og 3, men har sendt denne eposten:

«NN har bidratt med svar på alle spørsmål politiet har stilt under 3 ½ år etterforsking. Det foreligger ingen påtalereaksjon p.t. og han mener nærmere offentlig kommentar bør utsettes til påtalemyndigheten har konkludert, hvilket snart bør skje. Kanskje er det mer naturlig at Statsforvalteren svarer på de spørsmål dere nå stiller?

NN har for øvrig gjennomført flere rettslige runder i tingrett og lagmannsrett med krav om frigivelse av politiets beslag av hans selskapers økonomiske midler, for selv å forestå ryddearbeider slik han hadde avtalt med Statsforvalteren. Etter gjentatte avslag er det inngått avtaler med Statsforvalteren om overdragelse av eiendommene til staten/kommunen mot at de ryddes. NN er ikke orientert om spesielle problemer med ryddingen så langt».

Vi har i tillegg bedt den tidlegare leiaren kommentere utsagnet til Bjørn Bjørnstad i Miljødirektoratet:

«NN har vegret seg mot å kommentere saken så lenge politiet ikke har konkludert sine undersøkelser. Han vil likevel bemerke at han ikke er underlagt karantene som hindrer ham i å drive næring nå. Til tross for direktoratets syn, mener han også å ha funnet løsninger på avfallsproblemet i avtaler med Statsforvalteren.

NN mener det er sammensatte årsaker til at anlegget på Eide utviklet seg galt. Det virker som vedkommende i Direktoratet har dannet seg et bilde av dette, men NN mener at verken han selv, hans mange fornøyde kunder eller Fylkesmannen som statens myndighetsutøver har latt dette skje med forsett.

Det har vært to aksjeselskaper som gjennom 24 år drev avfallsmottak på stedet med lovlige tillatelser fra forurensningsmyndigheten. Avfallsdeponiet som utviklet seg de første årene fram til konkurs i 2008, skulle det ryddes opp i ved oppstart av Eide Miljøservise AS som påtok seg ny drift fra da av. Storbrann i anlegget før jul i 2009 ble imidlertid katastrofen som, i ettertid betraktet, helst burde ledet til avvikling. Skadene medførte betydelige problemer for den interne behandlingen av avfallet og for effektiv logistikk i forhold til driften for øvrig. Uten forsikringsdekning og uten reell mulighet til ny, ekstern finansiering, var det bare optimisme og håp om bedre tider som kunne berge situasjonen. Håpet og optimismen ble åpenbart delt også av Fylkesmannen som ble holdt løpende orientert om driften.

Det er riktig at politiet har tatt beslag i NNs midler. Etter avtale med Statsforvalteren sommeren 2022, skulle Staten få overta en av anleggets to eiendommer mot å overta ansvaret for opprydding der, hvilket langt å vei er gjort. Den andre eiendommen skulle NN selv rydde, men frigivelse av midler til formålet ble nektet fra politiets side. NN måtte dermed også gi fra seg denne eiendommen til Staten mot ryddeansvar.

Under politiets langdryge etterforsking har anlegget på Eide blitt karakterisert som «verste forurenser» med stadig større anslag mht avfallsmengde og ryddekostnader. Under drift av anlegget ble det imidlertid flere ganger gjennomført uavhengige prøvetakninger av avrenning fra anlegget uten at forurensning av omgivelsene ble påvist. Det er, så vidt forstås, heller ikke påvist slik forurensning av betydning snart fire år etter at anlegget ble stengt.

Det nærmer seg nå fire år siden drift av anlegget opphørte og politiet iverksatte sine undersøkelser. Siden da har NN aktivt arbeidet med å skaffe kapital til opprydding, bl.a. ved salg av Miljøservice Averøy AS. Han har inngått avtale med Statsforvalteren om opprydding, dels med pengemidler fra Averøy-salget og dels med overdragelse av større industrieiendom til staten/kommunen. Hans ønske om opprydding i egen regi etter stans av driften, ble stoppet av politiet som ikke ville frigi hans midler til formålet til tross for hans enighet med forurensningsmyndigheten. Dette var bakgrunnen for at Staten nå eier begge de berørte eiendommer. NN mener dermed å ha gjort det han kunne med problemet og er fornøyd med at Statsforvalteren nå forestår ryddingen i egen regi».