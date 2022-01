På tettstedet Eide i Hustadvika kommune, en halvtimes kjøring utenfor Molde, kan hvem som helst spasere inn på det nå nedlagte avfallsanlegget, Miljøservice Eide. Frem til for et drøyt år siden tok bedriften imot avfall fra næringsliv og industri i området.

Nå ligger hauger av rustne bilvrak, plastsekker og trevirke igjen på området. Statsforvalteren i Møre og Romsdal anslår at det er snakk om 5000 tonn avfall. De er bekymret for at miljøgifter kan spre seg i området, og at en brann i anlegget kan føre til spredning av farlige gasser.

– En brann ville være en katastrofe. Den ville vært utrolig vanskelig å slokke, og det ville blitt en langvarig foruresning i nærområdet, sier Linda Aaram, som leder Miljøvernavdelinga.

Mer avfall inn enn ut

I årevis har mer avfall kommet inn på anlegget enn det som har blitt sendt videre for riktig håndtering. Statsforvalteren har gjennomført 18 tilsyn, og funnet flere avvik. Blant annet har avfall vært lagret på utett dekke og under åpen himmel, i strid med vilkårene i tillatelsen. Nå anslår de at det vil koste minst 15,8 millioner å rydde opp.

Miljøservice Eide har fått flere pålegg om å rydde opp. I 2020 gikk den siste fristen ut, og Statsforvalteren innførte stopp i mottak av avfall. Noen måneder senere slo bedriften seg selv konkurs.

Både Naturvernforbundet, Statsforvalteren og Politiet sier de er bekymret for miljøpåvirkningen fra anlegget. Foto: Eirik Haukenes / NRK Luftfoto

Naturvernforbundet: – Burde vært stengt tidligere

I 2020 snakket NRK med eier av nabobedriften, som mange år tidligere sluttet å levere avfall til Miljøservice, fordi de så hvor mye som hopet seg opp.

Naturvernforbundet har også lenge vært kritiske til driften av anlegget. De har siden 2005 sendt flere brev til kommunen og Statsforvalteren, og mener det er ufattelig at myndighetene har latt det gå så langt.

Naturvernforbundet mener myndighetene burde vært strengere mot Miljøservice Eide. Foto: Roar Strøm / NRK

– Tøylene har ikke vært stramme nok. Både Statsforvalteren og tidligere Eide kommune har et ansvar her. De hadde ikke trengt 15 år for å gjøre det de gjorde for et drøyt år siden, å stoppe hele greia. Det burde vært gjort for 10 år siden, sier Øystein Folden, som er leder i Naturvernforbundet Møre og Romsdal.

Han mener det haster å begynne oppryddingen.

– Vi antar at det blir vanskeligere å få gjort en god ryddejobb for hver dag som går, fordi blant annet trevirke brytes ned. Da blir det vanskeligere å få sortert og gjenvunnet avfallet.

Statsforvalteren vil evaluere egen innsats

I 2017 fikk Miljøservice Eide en frist på tre år til å rydde opp.

Linda Aaram hos Statsforvalteren sier dette er den største saken Miljøvernavdelinga deres jobber med. Foto: Roar Strøm / NRK

– Da den var utgått så vi at de ikke greide å overholde kravene. I etterpåklokskapens lys er det muligens riktig at vi burde reagert tidligere. Slik vi opplevde det tidligere trodde vi dette var noe virksomheten skulle greie, sier Linda Aaram ved Miljøvernavdelinga hos Statsforvalteren i Møre og Romsdal.

– Naturvernforbundet mener dere burde vært hardere i klypa?

– Dette er en av virksomhetene i fylket vi har fulgt opp tettest med tilsyn. Vi har valgt å melde dem til politiet, samt å stoppe aktivitet. Det er de virkemidlene vi har. Men det er ingen tvil om at vi kommer til å evaluere nøye for å se om vi kan jobbe annerledes fremover, sier Aaram.

John Olav Gautvik, enhetsleder i Hustadvika kommune, sier at det hadde vært ønskelig at tidligere Eide kommune kunne bidratt til å få bedre kontroll på avfallshåndteringen, før omfanget ble såpass omfattende og kostbart for bedriften å håndtere.

Tidligere daglig leder av Miljøservice Eide ønsker ikke å uttale seg.

Politiet: – Svært alvorlig

Mannen som er tidligere daglig leder, eier og styreleder ved Miljøservice Eide er siktet for brudd på forurensningsloven. Saken etterforskes av Møre og Romsdal politidistrikt, med bistand fra Kripos og Økokrim.

Politiadvokat Sandra Grøtta Krakeli kaller saken kompleks og alvorlig. Foto: Politiet

– Politiet ser svært alvorlig på denne saken. Det er en kompleks sak å etterforske da det er mistanke om flere ulike lovbrudd, og det er mye som må kartlegges, opplyser politiadvokat Sandra Grøtta Krakeli.

Politiet jobber blant annet med å kartlegge vann- og grunnforurensningen i området, for å kartlegge eventuell miljøpåvirkning. Hun sier det er vanskelig å gi et eksakt tidspunkt for når etterforskningen vil være ferdig, men ser for seg at den går inn i en avsluttende fase til sommeren.

Samtidig sier hun at ryddingen av anlegget kan starte før etterforskningen er avsluttet.

– Politiet er bekymret for miljøpåvirkningen avfallet medfører, og ønsker at forurensningen begrenses i størst mulig grad, sier Krakeli.

Uklart hvordan ryddingen skal finansieres

Statsforvalteren har foreløpig beregnet at det vil koste 15,8 millioner å rydde anlegget. Det var ingen midler igjen i boet etter Miljøservice Eide som kunne bidra til å betale dette. I desember 2021 ble tidligere daglig leder anmeldt av bostyrer for blant annet manglende bokføring. Bostyrer Håkon Holm Westad hos Larhammer Aarseth Advokatfirma mener ledelsen i selskapet allerede i 2017 burde visst at selskapet ikke var økonomisk levedyktig, og dermed meldt seg konkurs.

Tidligere daglig leder i Miljøservice Eide eier flere selskap. Politiet har tatt hefte for 9,9 millioner kroner i eiendeler og andre firma han har for å finansiere deler av ryddejobben.

Statsforvalteren har i tillegg søkt finansiering fra Miljødirektoratet.

– Det er viktig å få kartlagt forurensningssituasjonen ved avfallsanlegget og vi vil prioritere å få behandlet søknaden så raskt som mulig, sier Kristine Mordal Hessen, seksjonsleder for avfall og grunnforurensning i Miljødirektoratet.