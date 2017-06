Tonnevis med mat og andre forsyninger har blitt flydd eller kjørt inn i fjellheimen før denne helga. Det er nå at de betjente hyttene til Den Norske Turistforening åpner. På Trollheimshytta i Surnadal har de brukt de siste to ukene godt.

Foto: Roar Halten / NRK

– Nå har vi fått varer til hele sesongen, sier Elisabeth Johanson. Sammen med kjæresten Didrik Hjertås er hun vertskap på Trollheimshytta denne sommeren. Fra luften ser de ut som flittige maur

Og det er som maur helikoptermannskapet fra Airlift ser dem. De har brukt hele dagen på å fly inn forsyninger.

– Vi har i overkant av 3000 gjester her på Trollheimshytta, sier informasjons- og markedssjef Jonny Remmereit i Trondhjems Turistforening (TT).

Da er det viktig å ha mat på plass for at de skal få seg et godt måltid når de kommer midt inni Trollheimen. Det er jo en fem til åttetimers mars uansett hvilken løype du bruker for å gå hit, legger Remmereit til.

Tror på rekordsommer

Foto: Roar Halten / NRK

Det har vært travle dager før denne helgen. Turistforeningen har stort tro på at gamle rekorder blir slått når man står på starten av denne sesongen.

– I fjor hadde vi tidenes besøk på hyttene til Trondhjems Turistforening. Og vi ser at pila peker oppover, sier Jonny Remmereit. Det er en aktivitet som veldig mange liker. Særlig ungdom drar til fjells nå, sier han.