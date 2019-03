Det opplyser politiet. Varsling av pårørande har starta.

Det var like før klokka 07.00 at politiet melde om ein front mot frontkollisjon på fylkesveg 61 ved Mauseidvåg i Sula. To bilar skal ha vore involvert i ulykka og det var ein person i kvar bil.

Ein person, som sat fastklemt i bilen, blei først omtalt som kritisk skadd. I 08.40-tida melder politiet at personen omkom som følgje av ulykka.

Føraren av den andre bilen kom seg sjølv ut av bilen. Denne personen blei frakta til sjukehus med ambulanse.

– Personen skal vere hardt skadd, seier innsatsleiar Joachim Olsvik i politiet.

Fylkesveg blir stengt lenge

Fylkesveg 61 blir truleg stengt lenge som følgje av ulykka, opplyser politiet.

– Vi skal få inn teknisk kompetanse og mannskap frå ulykkesgruppa til Statens vegvesen. Politiet vil også gjere sine undersøkingar på staden, seier Olsvik.

Etter ulykka danna det seg lange køar på staden, men desse løyste seg fort opp. Det skal vere lokale omkøyringsmoglegheiter i området.

Det danna seg først lange køar som følgje va ulykka. Foto: Terje Reite / NRK