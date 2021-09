Alle som bur i turistbygda Geiranger på Sunnmøre veit at dei må ut av husa og opp i høgda, dersom tsunami-varselet går. For oppe i fjellsida ligg Noregs farlegaste fjell, Åkerneset. Når det fell, vil det rasere bygdene langs fjorden.

– Det er vanvittig stort, det vil skape store flodbølgjer. Det er tusenvis av folk i faresona, seier geolog Lars Harald Blikra i NVE.

Dersom heile Åkerneset rasar ut, meiner ekspertane at det vil utløyse ein tsunami med opp til 100 meter høge flodbølgjer.

1500 bygningar kan bli øydelagde, vegar vaska vekk og telekommunikasjon og straumnett bli slått ut, ifølgje ein rapport frå Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap.

Så stort er fjellområdet som er i rørsle ved Åkerneset på Sunnmøre. Ein dag fell det i sjøen. No vil ekspertane prøve å bremse utviklinga av skredet. Foto: NRK

Blir overvaka døgnet rundt

Fjellpartiet Åkerneset på Sunnmøre vil kunne utløyse noregshistorias største katastrofe, og blir difor kontinuerleg overvaka. Sprekkene i fjellet utvidar seg med fleire centimeter kvart år, og ingen veit når det enorme fjellmassivet brått dundrar i fjorden.

Ekspertane har funne ut at vatn er fjellet sin største fiende, og i ein ny rapport foreslår NVE å tørke skredområdet. Klarer dei å få vekk regnvatn og senke grunnvassnivået inne i fjellet, vil det kunne stabilisere Åkerneset. Tiltaka har ein førebels pris på 350 millionar.

– Dersom vi klarer å utsette det i mange tiår eller kanskje stabilisere det, så er det veldig stor samfunnsnytte, seier Blikra.

– Men er de sikre nok på resultatet til å bruke så mykje pengar?

– Det vil alltid vere ei usikkerheit knytt til dette, men det er veldig stor sannsynleg at det vil ha effekt, seier han.

I årevis har fagfolka forsøkt å finne ut om det er mogleg å stabilisere fjellet.

Geolog Lars Harald Blikra står midt i den største sprekken ved Åkerneset. Heile området skal ein dag ramle i fjorden nedom han. Foto: Synnøve Hole / NRK

– Stor påkjenning å leve med

Nede ved fjorden ved tettstaden Stranda, veit alle om faren som lurer ved Åkerneset. Sjølv om alle innbyggarane truleg vil vere evakuerte i god tid før fjellskredet kjem, er dei glade for at fagfolka vil prøve å stagnere fjellet.

– Å gå å vente på at du skal bli skylt vekk av ei flodbølgje er ikkje triveleg, seier Ola Drege.

Ola Drege seier det er ei påkjenning for folk langs fjorden å vite at det ustabile fjellpartiet ved Åkerneset ein dag ramlar i fjorden. Det vil få store konsekvensar. Foto: Synnøve Hole / NRK

Småbarnsfaren Oddbjørn Myklebust meiner det er bra om dei klarer å stabilisere fjellet, men han er usikker på om styresmaktene vil løyve pengar.

– Det er er eg litt meir i tvil om, men vi får håper at dei gjer det, seier han.

Oddbjørn Myklebust seier han håper styresmaktene løyver pengar til å stabilisere fjellområdet. F.v. Oddbjørn Myklebust, Odne Høgelid Myklebust (1) og Vilde Høgelid. Foto: Synnøve Hole / NRK

Aldri vore gjort før i Noreg

Norske fagfolk har aldri før forsøkt å drenere ei heil fjellside. No foreslår dei å bygge ein 450 meter lang murvegg for å lede vatnet vekk, eventuelt kombinert med enorme dreneringsrøyr og tunnel djupt inne i fjellet.

Skulle Åkerneset dundre i fjorden, vil det samla økonomiske tapet truleg vere opp mot 50 milliardar kroner. NVE meiner difor 350 millionar er småpengar dersom dei klarer å forsinke eller stoppe eit skred.

– Det er for å spare folk og hjelpe samfunnet, det er store utfordringar med mange evakueringar. Her er det vanvitig, tusenvis av folk skal evakuerast. Dersom vi kan unngå det, sparer det samfunnet for store kostnader og problem, seier Blikra.

Olje- og energidepartementet vil førebels ikkje love pengar til dei nye sikringstiltaka som NVE foreslår.