– Hemmelig storfilm er ikke Bond

Lørdag ble det meldt at det er gjort klart til opptak til den nye James Bond filmen på Sæbø den kommende uka. Nå avkreftes ryktene. – Jeg kan avkrefte at det er «James Bond»-produksjonen som er på plass i Sæbø, sier linjeprodusent i True North, Per Henry Borch, til Dagbladet. Han ønsker ikke å si noe mer til avisa om hvilken spillefilm som skal lages Ørsta og Rauma de kommende dagene, men bekrefter at den er av et internasjonalt kaliber. Etter det NRK erfarer dreier det seg om en Marvel-film med Scarlett Johansson.