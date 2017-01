– Dette er svært krevende, men vi håper å få respekt for prosessen

Tirsdag var formannskapet samlet for å ta stilling til vegen videre etter at fylkestinget i Møre og Romsdal avviste ønsket fra seks nordmørskommuner om å se mot Trøndelag. Flertallet i fylkestinget ønsker at Møre og Romsdal skal bestå som eget fylke uten store grensejusteringer.

Frontalangrep

Men spørsmålet om regiontilhørighet er kontroversielt. Mandag gikk ordførerne i Sunndal, Tingvoll, Averøy og Gjemnes i et leserinnlegg til frontalangrep på de kommunene som vil søke seg til Trøndelag.

Leserinnlegget innebar en knallhard kritikk mot Kristiansund som de fire ordførerne mente har sviktet rollen sin som regionsenter. Reaksjonene på leserinnlegget har vært sterke og det har kokt på sosiale medier.

Skal utrede

Etter at formannskapet i Kristiansund var over tirsdag var tonen langt roligere.

Formannskapet i Kristiansund behandlet tirsdag spørsmålet om regiontilhørighet. Foto: Eirik Haukenes / NRK

– Det er svært krevende når vi ikke er enige. Men jeg håper vi får respekt for at vi vil bruke litt tid på å finne ut av om det er grunnlag for å søke om endret regiontilhørighet, sier ordføreren i Kristiansund, Kjell Neergaard (Ap).

– Vedtaket i formannskapet innebærer at vi skal skaffe oss et beslutningsgrunnlag for dette.

Beroliget

Ståle Refstie, Milly Bente Nørsett og Ingrid Rangønes var tilstede under møtet i formannskapet. Foto: Eirik Haukenes / NRK

Tre av ordførerne som hadde skrevet leserinnlegget, var til stede under møtet i formannskapet tirsdag og de var mer beroliget etter å ha fulgt debatten.

– Det som er betryggende, er at de ønsker å utrede. Det burde kanskje ha kommet tydeligere frem på et tidligere tidspunkt at det de ønsker er å utrede. Da hadde kanskje Tingvoll kunne være med, sier ordføreren i Tingvoll, Milly Bente Nørsett (Ap).

– En tapt sak

De tre ordførerne som var til stede under formannskapsmøtet, er kritiske til informasjonen som de mener har vært mangelfull. Samtidig er det en reell uenighet om selve saken.

– Jeg tror vi har fått sagt tydelig ifra og minnet resten av Nordmøre om hvor vi står, og vi skal også bli hørt, sier ordføreren i Sunndal, Ståle Refstie (Ap).

– Samarbeidet på Nordmøre er utmerket, men vi fire er opptatt av at Nordmøre skifter fokus og får fokus på saker vi kan vinne. Bygg regionen. Dette er en tapt sak, sier Refstie.