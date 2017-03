Johnny Logan: – Alt er så forandret

I år er det hele 30 år siden iren Johnny Logan vant Eurovision Song Contest for andre gang med låten «Hold Me Now». Han velger å feire jubileet med et nytt album og en storslått fremføringen av vinnerlåten fra 1987 i den norske finalen.

Han er dog usikker på om han også skal feire med en ny deltakelse i Eurovision.

– Flere har spurt, men de har vanskeligheter å finne en hvit dress som fortsatt passer. Vi får se om jeg kan strekke meg til en hvit rullestol snart, spøker Logan.

2017: Johnny Logan på scenen i MGP 2017 Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Mestvinnende land

Irland står som mestvinnende land i Eurovision. På 90-tallet klarte de til og med å vinne tre ganger på rad.

Men de seneste årene har ikke Irland utmerket seg i konkurransen. Siden forrige seier i 1996, har landet hatt to sisteplasser og ikke kvalifiert seg til finale ved seks anledninger. Tre av dem har vært de tre siste årene.

Johnny Logan mener at Irland må våge å satse ungt for å nå glansdagene på 90-tallet.

– Vi må finne unge som har skolert seg i musikk og TV-produksjon for å klare å gjøre det bra i Eurovision igjen.

Se fremføringen fra MGP-finalen her:

mgp17-johnny-logan-110317

– Alt er så forandret

For Logan har musikkonkurransen endret seg veldig siden han vant.

– Alt er så forandret siden 1987. Ikke er det noe orkester, og alle pengene går til scene og lys. Men det er en naturlig overgang. Eurovision gjenspeiler dagens musikkbilde, sier Johnny.

Tradisjonen med å finne en norsk representant i en storslått MGP-finale, er ikke en selvfølge i andre land. I Irland har man de siste årene valgt å velge internt eller sette av en episode i en talkshow.

– Det er nok ikke riktig format. Et slikt format burde se og føles som et show. Der gjør norske Melodi Grand Prix noe riktig. Det er et respektert TV-program som fokuserer på sangen, forklarer han.