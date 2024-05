Står bak Eurovisions vinnerlåt: – En «perfect storm»

– Å vinne Eurovision var overveldende. Vi har jobbet så hardt for dette, men forventet det overhodet ikke, sier Lasse Midtsian Nymann til NRK.

Etter en valgthriller uten like, ble det Sveits som stakk av med seieren i årets Eurovision.

Med rekordhøye 21 12-poengere fra fagjuryene har artisten Nemo Mettler og låten «The Code» skrevet musikkhistorie.

Foto: Leonhard Foeger / Reuters

Til tross for at Norges bidrag endte opp med bunnplassering, kan norske Lasse og kollega Linda Dale ta med seiersfølelsen hjem i kofferten

De har nemlig skrevet vinnerlåten, sammen med Nemo og Benjamin Alasu.

Dagen derpå forteller Nymann om en forrykende feiring.

– Det var en fantastisk fest. Det ble i hvert fall lyst utenfor, spøker han.

Lasse Midtsian Nymann med Eurovision-troféet – som fikk seg en trøkk på scenen lørdag kveld. Foto: Privat

Dagene frem mot finaledagen har vært intense, på godt og vondt. Årets Eurovision har vært preget av krisemøter og demonstrasjoner mot Israels deltakelse i konkurransen.

– Før finalen var det en ganske trykket stemning. Vi er alle enige om at det hele har vært ganske vanskelig å prosessere. Vi er veldig stolte og kjempeglade, men det er samtidig komplisert.

Stort press

Da Nemo gikk på scenen under finalen, samlet alle seg rundt den sveitsiske delegasjonen på «Green Room». Nymann sier det var en veldig sterk opplevelse.

– Nemo har vært her lenge og gått gjennom øving eller øving. Presset har blitt større og større. Det har vært både rart og ubehagelig å være her, men vi har hatt et godt fokus og tenkt på hva vi kan kontrollere og ikke.

Fra salen kom det høylytt buing da det var Israels tur til å opptre. Men inntrykkene var ikke like lett å få med seg fra bakrommet.

– Vi hverken så eller hørte hvordan stemningen i salen var. Det var først når skjermen åpnet seg på slutten at vi virkelig fikk kjent på det.

– Kunne ikke vært planlagt

«Jeg har vært i helvete og tilbake», synger Nemo Mettler i låten. Hen er den første ikke-binære vinneren av konkurransen, og teksten gjenspeiler mye av artistens personlige reise for å finne seg selv.

Nymann forteller at sangen ble til på en låtskrivercamp i Zürich i fjor.

– Jeg begynte selv å dra på låtskrivercamper i Norge i 2020, og det kommer mange internasjonale hit. Det ble en dominoeffekt hvor både jeg og Linda ble invitert til Sveits, hvor vi møtte Nemo.

Linda Dale var også en av låtskriverne bak fjorårets bidrag fra Norge, «Queen of Kings».

Nymann beskriver prosessen som en «perfect storm» – og overraskende enkel, til tross for låtens mange ulike komponenter.

– Vi snakket om ideen og stilen, så begynte vi å eksperimentere. Alt var lov, og det skapte en frihet som gjorde at vi lagde en låt ingen av oss egentlig så for oss at vi skulle lage. Det kunne ikke vært planlagt.

Nemo, Linda Dale og Lasse Nymann avbildet i studio. Foto: SUISA

Under Eurovision-uken i Malmö ble de også godt kjent med den norske delegasjonen. Nymann roser Gåtes opptreden og innsats i konkurransen – tross en noe overraskende bunnplassering i finalen.

– De var en helt herlig gjeng. Gåte covret «The Code» i a cappella, og jeg ble sjokkert over hvor bra det hørtes ut. Det var helt fantastisk.

Blitt gode venner

I bakrusen av seieren ser Nymann fremover. Han gleder seg til å komme tilbake til studioet i Berlin, hvor han håper å skape mer musikk både med Nemo og andre artister.

– Vi har blitt gode venner i teamet, og ser at dette funker. Da finnes det ingen grunn til å ikke fortsette. Samtidig har jeg et mål om å skrive så mye god musikk som jeg kan, og finne artister som vil lage noe nytt. .

Tross den politiske bismaken fra årets konkurranse, omtaler han opplevelsen i Malmö som fantastisk.

– Eurovision er mye mer enn en låtskriver- og sangkonkurranse, så sånn sett er det mye å ta til ettertanke.

– Men jeg synes Nemo uttrykte det ganske bra etter finalen i går.

Etter seieren kom Nemo med et stikk til EBU. Han fortalte at han måtte smugle inn flagget som representerer ikke-binære under finalen.

– Jeg brøt koden og jeg ødela trofeet. Kanskje kan trofeet fikses. Kanskje Eurovision trenger litt fiksing også, av og til.